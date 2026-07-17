La photographie au service des sciences de l’Antiquité, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon

Informations pratiques

La photographie au service des sciences de l’Antiquité Vendredi 11 décembre, 09h00 Maison de l’Orient et de la Méditerranée Métropole de Lyon

Dans la limite des places disponibles, information complémentaire à venir sur l’agenda www.mom.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T09:00:00+01:00 – 2026-12-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T09:00:00+01:00 – 2026-12-11T17:00:00+01:00

Une Journée d’étude proposée par la MOM

La Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux (MOM) est une fédération de recherche qui regroupe 4 laboratoires dédiés à l’étude pluridisciplinaire des sociétés anciennes de la Préhistoire au Moyen Âge, au sein d’un vaste espace géographique comprenant le monde méditerranéen, le Proche- et le Moyen-Orient, ainsi que le territoire français métropolitain. La photographie joue un rôle central dans ses programmes.

La journée d’étude OBJECTIF MOM vise à explorer les multiples usages de cette technique au sein de ses services et de ses laboratoires (ArAr, Archéorient, HiSoMA, IRAA, laboratoire junior), depuis les missions de terrain jusqu’à la médiation culturelle. Ouverte à l’ensemble des membres de la fédération dans le cadre des activités de l’axe stratégique consacré aux données de la recherche, de l’acquisition à l’archivage, elle est destinée à préparer de manière collaborative une exposition éponyme qui sera présentée à la MOM du 1er avril au 31 juillet 2027.

Le but est de mettre en lumière la richesse et la complexité des liens qui unissent l’archéologie et l’histoire aux images, en montrant comment la photographie, à la fois outil et objet d’étude, contribue à notre connaissance des sociétés anciennes et à la préservation de leur mémoire. Il s’agit aussi de proposer une réflexion sur l’évolution des pratiques photographiques dans le domaine des sciences de l’Antiquité, tout en rappelant que chaque image est une invitation à voyager dans le temps et à devenir, à notre tour, les témoins du passé.

Thématiques de la journée d’étude à la Salle Reinach (programme à confirmer ultérieurement)

1. La photographie comme outil de la recherche archéologique, historique et philologique

Relevés de terrain.

De l’image aux textes de l’Antiquité et Moyen Âge (ecdotique, épigraphie, ostracologie, papyrologie).

Approches techniques de la photographie scientifique (3D, infrarouge, LiDAR, microsopie, photogrammétrie, photos aériennes, RTI, etc.).

2.Archives photographiques de la recherche

Archives photographiques.

Bases de données visuelles.

Reconstitutions et restaurations.

3. Photographie, édition scientifique et médiation

Utilisation de la photographie dans les publications scientifiques, les supports pédagogiques et la valorisation des résultats de la recherche.

La photographie comme vecteur de médiation scientifique.

Projets collaboratifs au-delà du monde de la recherche : photographie et science participative.

Par la MOM (Maison de l’Orient et de la Méditerranée)

Cette conférence vous est proposée dans le cadre de « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète de cet évènement.

Maison de l’Orient et de la Méditerranée 7 rue Raulin, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 72 71 58 00 http://www.mom.fr [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}, {« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-la-photographie »}] La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM), fondée en 1975, est une fédération de recherche lyonnaise qui fédère 4 laboratoires spécialistes de l’étude des sociétés anciennes en Méditerranée, Proche et Moyen-Orient ainsi qu’en Métropole. Elle regroupe aussi 7 plateformes technologiques. Ses 6 services d’appui à la recherche accompagne l’ensemble des ses membres. Parmi ces services on retrouve une maison d’édition et une bibliothèque spécialisée. Des expositions, un cycle de conférences et des actions de médiation scientifique permettent à tout public de s’informer de l’état de la recherche.

Une Journée d’étude proposée par la MOM

© Karyn Mercier, CNRS, MOM