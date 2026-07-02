La photographie scientifique au service des oeuvres d’art, Centre de recherche et de restauration des musées de France, Paris

Informations pratiques

La photographie scientifique au service des oeuvres d’art 15 – 19 mars 2027 Centre de recherche et de restauration des musées de France Paris

gratuit, en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-15T10:30:00+01:00 – 2027-03-15T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-19T10:30:00+01:00 – 2027-03-19T12:00:00+01:00

Conférences : la photographie scientifique au service des oeuvres d’art

Le C2RMF Centre de recherche et de restauration des musées de France est un service à compétence nationale du Ministère de la Culture. Il a pour mission principale d’analyser et restaurer les œuvres des 1200 musées de France. Il est doté de 4 départements : documentation, recherche, restauration et conservation préventive.

Au département recherche, le groupe imagerie effectue les images scientifiques, telles que la photographie, la photographie de fluorescence sous ultraviolets, l’imagerie de réflectance sous radiations infrarouge et ultraviolet, la radiographie et la tomographie de rayons X ainsi que la 3D de surface.

Ces images font partie du dossier d’oeuvre avant restauration ou recherche, qui regroupe les analyses physico-chimiques faites en fonction de la problématique de l’objet. Les images scientifiques permettent de localiser les pigments, les restaurations, les altérations, les repentirs et les dessins sous-jacents comme les techniques de fabrication. Environ 400 œuvres sont imagées par an au C2RMF et le laboratoire existe depuis 1920.

Dans ce contexte où la photographie et l’imagerie scientifique sont très présentes, nous avons voulu participer au bicentenaire de la photographie en organisant une semaine de séminaires à destination des scientifiques de la conservation-restauration et d’un public averti, bien que ouvert à tous.

Il s’agit d’une semaine de conférences en ligne, une visioconférence par jour d’une heure suivie d’un temps de dialogue.

Les thèmes proposés sont :

– l’évolution des techniques scientifiques de la photographie ;

– les archives photographiques du C2RMF ;

– la restauration des photographies anciennes ;

– études des premières photographies couleurs de Louis Ducos du Hauron ;

– présentation d’un artiste contemporain alliant science et photographie.

Nous espérons que ces conférences feront connaître un autre aspect de la photographie au plus grand nombre.

Centre de recherche et de restauration des musées de France 14 quai françois mitterrand 75001 paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France https://c2rmf.fr/

Conférences : la photographie scientifique au service des oeuvres d’art

© C2RMF / Anne Maigret, 2014. Figurine de Ménade dite Dame Baillehache, Musée du Louvre, Image visible / Fluorescence sous UV / Fluorescence dans l’infrarouge.