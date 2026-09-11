La photographie sous toutes ses formes, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel du Département · Saint-Brieuc
Informations pratiques
La photographie sous toutes ses formes Dimanche 20 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des expositions et animations inviteront les visiteuses et visiteurs à explorer l’univers de la photographie.
– Découvrez le cyanotype, l’un des plus anciens procédés photographiques. A partir de photographies anciennes et de végétaux, réalisez une empreinte photographique originale et laissez la lumière faire son oeuvre. À partir de 5 ans. Atelier animé par Marynn Gallerne, photographe professionnelle, toutes les 30 minutes.
– Fabriquez votre propre chambre noire et découvrez de façon ludique les secrets de la photographie avec Christelle Anthoine, photographe professionnelle. À partir de 5 ans.
– Découvrez les trucs et astuces pour faire de belles photos avec votre téléphone ! Avec Yoan Briere, photographe professionnel, découvrez des astuces simples et efficaces pour réaliser des clichés qui font la différence.
Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Des expositions et animations inviteront les visiteuses et visiteurs à explorer l’univers de la photographie
©istockphoto
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