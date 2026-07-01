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La photographie vue des archives, des histoires de documents., Salle des Associations, Antibes

mardi 17 novembre 2026 · Salle des Associations · Antibes

La photographie vue des archives, des histoires de documents., Salle des Associations, Antibes

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Salle des Associations
Adresse
24 cours Masséna
Ville
06160 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

La photographie vue des archives, des histoires de documents. Mardi 17 novembre, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T17:30:00+01:00 – 2026-11-17T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T17:30:00+01:00 – 2026-11-17T19:00:00+01:00

Retour sur les fonds photographiques conservés aux archives municipales, une balade dans les images !

Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour sur les fonds photographiques conservés aux archives municipales, une balade dans les images !

©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 27Fi527

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