La photographie vue des archives, des histoires de documents., Salle des Associations, Antibes
mardi 17 novembre 2026 · Salle des Associations · Antibes
Informations pratiques
La photographie vue des archives, des histoires de documents. Mardi 17 novembre, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T17:30:00+01:00 – 2026-11-17T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T17:30:00+01:00 – 2026-11-17T19:00:00+01:00
Retour sur les fonds photographiques conservés aux archives municipales, une balade dans les images !
Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour sur les fonds photographiques conservés aux archives municipales, une balade dans les images !
©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 27Fi527
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