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La place aux artistes Pontarlier

La place aux artistes Pontarlier samedi 22 août 2026.

Adresse
Place d'Arçon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

La place aux artistes

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Organisée par les Amis des Arts de Pontarlier.
Ouverte à toutes les personnes qui pratiquent, en amateur, l’art de dessiner ou de peindre. Avec leur équipement chacun réalisera un projet qu’il pourra mettre à notre disposition en vue d’une mise en vente aux enchères. Les recettes seront destinées à une association caritative.
Accès libre.   .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 71 73  marielle.colard@yahoo.fr

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English : La place aux artistes

L’événement La place aux artistes Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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