La place aux artistes Pontarlier
La place aux artistes Pontarlier samedi 22 août 2026.
Pontarlier
La place aux artistes
Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Organisée par les Amis des Arts de Pontarlier.
Ouverte à toutes les personnes qui pratiquent, en amateur, l’art de dessiner ou de peindre. Avec leur équipement chacun réalisera un projet qu’il pourra mettre à notre disposition en vue d’une mise en vente aux enchères. Les recettes seront destinées à une association caritative.
Accès libre. .
Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 71 73 marielle.colard@yahoo.fr
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English : La place aux artistes
L’événement La place aux artistes Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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