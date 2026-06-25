Pontarlier

La place aux artistes

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Organisée par les Amis des Arts de Pontarlier.

Ouverte à toutes les personnes qui pratiquent, en amateur, l’art de dessiner ou de peindre. Avec leur équipement chacun réalisera un projet qu’il pourra mettre à notre disposition en vue d’une mise en vente aux enchères. Les recettes seront destinées à une association caritative.

Accès libre. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 71 73 marielle.colard@yahoo.fr

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English : La place aux artistes

L’événement La place aux artistes Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS