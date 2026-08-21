La place des femmes dans l’espace public bordelais, Place des Grands-Hommes, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · Place des Grands-Hommes · Bordeaux
Informations pratiques
La place des femmes dans l’espace public bordelais Mercredi 14 octobre, 18h45 Place des Grands-Hommes Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:45:00+02:00 – 2026-10-14T20:45:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:45:00+02:00 – 2026-10-14T20:45:00+02:00
Quelle place pour les femmes dans l’espace public ? Proposée en fin de journée, cette balade invite à explorer Bordeaux autrement. Aménagement des rues, éclairage, mobilités, usages ou encore noms des lieux : la ville n’est pas neutre. En marchant du jour vers la nuit, nous observerons comment l’espace urbain est perçu et pratiqué différemment, et quels leviers existent pour construire une ville plus inclusive.
Visite animée par Sophie Bénistand, guide-conférencière
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/449
Place des Grands-Hommes Place des Grands-Hommes, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/449 »}]
Voir la ville autrement
La place des femmes dans l’espace public bordelais © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux
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