La poésie est partout à La Ménitré Médiathèque La Ménitré
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
La poésie est partout à La Ménitré
Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La poésie est partout à La Ménitré
Et si la poésie était sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans la rivière, au creux de nos mains, au fond de nos yeux ? Venez écouter Albane Gellé poétesse passionnée ! En partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire. .
Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
Poetry is everywhere — La Ménitré
L’événement La poésie est partout à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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