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AGENDA · La Ménitré

La poésie est partout à La Ménitré Médiathèque La Ménitré

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · La Ménitré

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
La Ménitré
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

La poésie est partout à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

La poésie est partout à La Ménitré
Et si la poésie était sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans la rivière, au creux de nos mains, au fond de nos yeux ? Venez écouter Albane Gellé poétesse passionnée ! En partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire.   .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80  culture@lamenitre.fr

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English :

Poetry is everywhere — La Ménitré

L’événement La poésie est partout à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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