Informations pratiques

La Ménitré

La poésie est partout à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La poésie est partout à La Ménitré

Et si la poésie était sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans la rivière, au creux de nos mains, au fond de nos yeux ? Venez écouter Albane Gellé poétesse passionnée ! En partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire. .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

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English :

Poetry is everywhere — La Ménitré

L’événement La poésie est partout à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert