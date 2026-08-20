La poésie est partout, Médiathèque De La Ménitré, La Ménitré
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque De La Ménitré · La Ménitré
Informations pratiques
La poésie est partout Vendredi 2 octobre, 19h30 Médiathèque De La Ménitré Maine-et-Loire
Jauge de 50 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Et si la poésie était sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans la rivière, au creux de nos mains, au fond de nos yeux ? Venez écouter Albane Gellé poétesse passionnée !
Rencontre organisée et financée en partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire.
Médiathèque De La Ménitré 10 Place Léon Faye 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07-85-08-09-80 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@lamenitre.fr »}]
Biblis en folie 2026
©Albane Gellé
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