La poésie est partout, Médiathèque De La Ménitré, La Ménitré

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque De La Ménitré · La Ménitré

Informations pratiques

La poésie est partout Vendredi 2 octobre, 19h30 Médiathèque De La Ménitré Maine-et-Loire

Jauge de 50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Et si la poésie était sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans la rivière, au creux de nos mains, au fond de nos yeux ? Venez écouter Albane Gellé poétesse passionnée !

Rencontre organisée et financée en partenariat avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire.

Médiathèque De La Ménitré 10 Place Léon Faye 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07-85-08-09-80 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@lamenitre.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Albane Gellé