La politique du pire — Adrien Barazzone, Salle Grand-Salève, Veyrier

Informations pratiques

La politique du pire — Adrien Barazzone Jeudi 15 octobre, 20h00 Salle Grand-Salève

Plein 25.-

Réduit 20.-

Jeune 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:00:00+02:00

Un homme s’empare de la scène et incarne, à lui seul, un Conseil municipal en ébullition, débattant autour d’une œuvre d’art contemporain qui doit être installée en lieu et place d’une statue. Avec une énergie mordante, il joue de sa personne pour habiter ce corps politique et nous tend un miroir aussi acéré que jubilatoire.

Jouant du paradoxe formel né de la solitude du comédien face à son désir d’incarner à lui seul le dialogue républicain, La politique du pire se joue malicieusement de notre « souci démocratique », ainsi que de notre méfiance et de nos grandes espérances à l’endroit de la classe politique.

La politique du pire est le second opus de la Trilogie des systèmes, initiée avec Toute intention de nuire en 2024. Le dernier volet de la trilogie, À l’article de la mort, autour de la question médiatique, sera créé au printemps 2027 à la Comédie de Genève.

Conception, écriture et jeu : Adrien Barazzone avec la complicité et la collaboration artistique de Barbara Schlittler et Christian Geffroy Schlittler

Consultation à l’écriture : Nils-A. Sambuc

Scénographie : Hélène Bessero-Belti et Tom Richtarch (Pavillon Trois)

Création costumes : Maria Muscalu

Maquillage & coiffure : Laura Pellicciotta

Création sonore : Fernando de Miguel

Création lumières & direction technique : Vincent Scalbert

Administration : Christèle Fürbringer

Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-automne-2026-9V7HB5SXF1/event/1649677/ »}]

Théâtre

Carole Parodi