Mercredis de la petite enfance | Comptines et jeux de doigts, EVE Grand-Salève, Veyrier
mercredi 30 septembre 2026 · EVE Grand-Salève · Veyrier
Informations pratiques
Mercredis de la petite enfance | Comptines
et jeux de doigts Mercredi 30 septembre, 09h30, 10h15 EVE Grand-Salève
3.-/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T09:30:00+02:00 – 2026-09-30T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:15:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00
Accompagné d’un adulte, les petits partagent le plaisir de chanter et de jouer avec leur corps, accompagnés de petits instruments. Un moyen ludique et créatif pour développer le langage, la relation et la socialisation. Un atelier animé par La Bulle d’Air, spécialiste en éveil musical est ambassadrice du programme national Né pour lire.
2 ateliers à 9h30 et 10h15
EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève
Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.
Marie Marcon
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