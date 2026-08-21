Mercredis de la petite enfance | Comptines et jeux de doigts, EVE Grand-Salève, Veyrier

Informations pratiques

Mercredis de la petite enfance | Comptines

et jeux de doigts Mercredi 30 septembre, 09h30, 10h15 EVE Grand-Salève

3.-/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T09:30:00+02:00 – 2026-09-30T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:15:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00

Accompagné d’un adulte, les petits partagent le plaisir de chanter et de jouer avec leur corps, accompagnés de petits instruments. Un moyen ludique et créatif pour développer le langage, la relation et la socialisation. Un atelier animé par La Bulle d’Air, spécialiste en éveil musical est ambassadrice du programme national Né pour lire.

2 ateliers à 9h30 et 10h15

EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève

Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.

Marie Marcon