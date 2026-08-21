Mercredis de la petite enfance | Univers balles, ballons, bulles…, EVE Grand-Salève, Veyrier
mercredi 16 septembre 2026 · EVE Grand-Salève · Veyrier
Informations pratiques
Mercredis de la petite enfance | Univers balles, ballons, bulles… Mercredi 16 septembre, 09h00 EVE Grand-Salève
3.-/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Tout est rond… rond comme un ballon. Qu’elle soit petite comme une balle ou légère comme une bulle ! Pouvoir lancer, shooter, souffler, tant de plaisir à partager ensemble pour le plaisir des grands et des petits.
9-11h
EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/mercredis-de-la-petite-enfance/ »}]
Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.
Marie Marcon
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