Mercredis de la petite enfance | Univers balles, ballons, bulles…, EVE Grand-Salève, Veyrier

Informations pratiques

Mercredis de la petite enfance | Univers balles, ballons, bulles… Mercredi 16 septembre, 09h00 EVE Grand-Salève

3.-/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Tout est rond… rond comme un ballon. Qu’elle soit petite comme une balle ou légère comme une bulle ! Pouvoir lancer, shooter, souffler, tant de plaisir à partager ensemble pour le plaisir des grands et des petits.

9-11h

EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/mercredis-de-la-petite-enfance/ »}]

Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.

Marie Marcon