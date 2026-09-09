La Porte Verron révèle son chantier, Porte Verron, Durtal

Informations pratiques

La Porte Verron révèle son chantier 19 et 20 septembre Porte Verron Maine-et-Loire

En extérieur uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Durtal a décidé de participer et de mettre à l’honneur l’un des éléments emblématiques du patrimoine de la commune actuellement en rénovation : la Porte Verron.

Durant les samedi 19 et dimanche 20 septembre après-midis des Journées Européennes du Patrimoine, élus et agents de la commune se relaieront afin de proposer aux visiteurs des temps d’échange autour de la Porte Verron, de son histoire et du chantier de rénovation engagé.

UN RENDEZ-VOUS AU PLUS PRES DU CHANTIER

Les élus et agents de la Commune seront présents sur la Place des Terrasses pour accueillir les visiteurs et échanger avec eux. Ces temps de rencontre seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de cet édifice emblématique de Durtal, tout en permettant de mieux comprendre les différentes étapes de sa rénovation.

Les visiteurs pourront notamment échanger avec les élus présents autour de l’histoire du monument, de son état avant travaux, des interventions réalisées, des différentes étapes du chantier et de son état d’avancement.

Ce rendez-vous permettra également de présenter l’ampleur de cette opération patrimoniale ainsi que la campagne de mécénat menée avec la Fondation du Patrimoine, destinée à accompagner financièrement la restauration de la Porte Verron.

DECOUVRIR LA PORTE VERRON AUTREMENT

Le bâtiment étant toujours en cours de rénovation, aucune visite de l’intérieur ne pourra être proposée au public. Le chantier n’étant pas accessible au public, les visiteurs seront accompagnés au plus près de la Porte Verron. Ils pourront ainsi mieux appréhender les différentes interventions réalisées, observer les éléments restaurés et mesurer l’envergure du chantier en cours.

À travers cette initiative, la municipalité souhaite faire vivre le patrimoine pendant sa restauration, et permettre aux habitants et aux visiteurs de comprendre les travaux réalisés et les enjeux liés à la préservation de la Porte Verron.

Cette rénovation s’inscrit par ailleurs dans le programme Petites Villes de Demain, dont elle constitue une action. Elle participe ainsi pleinement à la démarche engagée par la commune en faveur de la revitalisation du centre-ville, de la valorisation de son patrimoine et de l’amélioration du cadre de vie.

La municipalité de Durtal donne donc rendez-vous au public au pied de la Porte Verron pour découvrir son histoire, comprendre les différentes étapes de sa restauration et échanger sur l’avenir de ce patrimoine communal.

Porte Verron Place des terrasses Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Durtal a décidé de participer et de mettre à l’honneur l’un des éléments emblématiques du patrimoine de la commune actuellement…

© Commune de Durtal – Service communication