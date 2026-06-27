Informations pratiques

Chardonnay

La Princesse sous l’escalier

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La princesse sous l’escalier, un conte sur la reconstruction après des violences familiales, suivit d’échange sur la culture du consentement et de l’entraide.

A partir de 11 ans, mineur accompagné. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : La Princesse sous l’escalier

L’événement La Princesse sous l’escalier Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II