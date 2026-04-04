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LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LE PIN GALANT Merignac

LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LE PIN GALANT Merignac

LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LE PIN GALANT Merignac mercredi 28 avril 2027.

Lieu : LE PIN GALANT

Adresse : 34, avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 33700 Merignac

Département : 33

Début : 2027-04-28

Fin : 2027-04-28

Heure de début : 20:30

LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS Début : 2027-04-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33

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