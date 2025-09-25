La promesse Brel Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

La promesse Brel

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

2026-10-24

Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques.

English :

No, Arnaud Askoy is not Brel, but to hear and see him, you’d think he was. Arnaud sincerely brings Brel to life.

