La promesse Brel Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 24 octobre 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
2026-10-24
Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand Jacques.
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
No, Arnaud Askoy is not Brel, but to hear and see him, you’d think he was. Arnaud sincerely brings Brel to life.
