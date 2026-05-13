La psychanalyse du musée, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

La psychanalyse du musée Samedi 23 mai, 19h00, 21h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Tarif : 13€ / achat en ligne / nombre limité de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Prêts pour une expérience étonnante ? Alors venez découvrir cette visite psychanalytique menée par Laurent Petit, psychanalyste urbain mondialement reconnu !

Déjouant les codes de la visite guidée, il propose une plongée historique insolite et quelque peu burlesque. Avec cette performance où vrai et faux se mélangent, vous découvrez le musée comme vous ne l’aviez jamais imaginé !

Une coproduction la Cité de l’architecture et du patrimoine, L’ANPU.fr

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/evenement/la-cite-sur-le-divan »}]

Visite-spectacle insolite et burlesque « La Cité sur le divan »

©Nicolas Kovarik_Agence1827