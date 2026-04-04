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LA P’TITE FUMEE L’AUTRE CANAL Nancy

LA P’TITE FUMEE L’AUTRE CANAL Nancy

LA P’TITE FUMEE L’AUTRE CANAL Nancy samedi 27 février 2027.

Lieu : L'AUTRE CANAL

Adresse : BOULEVARD D'AUSTRASIE -

Ville : 54000 Nancy

Département : 54

Début : 2027-02-27

Fin : 2027-02-27

Heure de début : 22:00

LA P’TITE FUMEE Début : 2027-02-27 à 22:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54

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