La Question Crépy-en-Valois
La Question Crépy-en-Valois samedi 2 mai 2026.
La Question
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
1ère partie Le corps poétique 2026
Insatiables, ils émettent des signaux électriques, énigmatiques, incrustés de réel, comme le murmure d’aspirations à rebours des tourments.
Soumis à ces vents contraires, le danseur saisit sa chance au passage fulgurant d’une intuition. Au bords du vide, il poursuit le mouvement, le suspend, le désaxe.
Il traverse l’état de vertige, y rencontre le sentiment d’allégresse où se dénouent les tensions qui ont pris corps dans le silence.
Forgés dans l’impatience, ses gestes se bousculent, le délivrent et se brisent sur le sol en un tapis de mots inédits.
Ambassadeur, dans l’intensité de son souffre, il les ramasse, les remet en question.
Danse contemporaine
Direction chorégraphique Jérôme et Valérie Merle
Création de l’espace sonore Valérie Merle
Captation Vidéo Thibault Fromentin
Costumes Anne Vilbert
Graphisme Claire Jany
Photographies Didier Bédu
1ère partie Le corps poétique 2026
Insatiables, ils émettent des signaux électriques, énigmatiques, incrustés de réel, comme le murmure d’aspirations à rebours des tourments.
Soumis à ces vents contraires, le danseur saisit sa chance au passage fulgurant d’une intuition. Au bords du vide, il poursuit le mouvement, le suspend, le désaxe.
Il traverse l’état de vertige, y rencontre le sentiment d’allégresse où se dénouent les tensions qui ont pris corps dans le silence.
Forgés dans l’impatience, ses gestes se bousculent, le délivrent et se brisent sur le sol en un tapis de mots inédits.
Ambassadeur, dans l’intensité de son souffre, il les ramasse, les remet en question.
Danse contemporaine
Direction chorégraphique Jérôme et Valérie Merle
Création de l’espace sonore Valérie Merle
Captation Vidéo Thibault Fromentin
Costumes Anne Vilbert
Graphisme Claire Jany
Photographies Didier Bédu .
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
part 1: The poetic body 2026
Insatiable, they emit electric, enigmatic signals, encrusted with reality, like the murmur of aspirations that run counter to torments.
Subjected to these contrary winds, the dancer seizes his chance at the lightning passage of an intuition. At the edge of the void, he pursues the movement, suspends it, shifts it.
He crosses the state of vertigo, encountering the feeling of elation where tensions that have taken shape in silence are released.
Forged in impatience, his gestures jostle, deliver him and break on the floor in a carpet of new words.
Ambassador, in the intensity of his suffering, he picks them up, questions them.
Contemporary dance
Choreographic direction: Jérôme and Valérie Merle
Sound design: Valérie Merle
Video capture Thibault Fromentin
Costumes: Anne Vilbert
Graphics: Claire Jany
Photographs Didier Bédu
German :
teil 1: Der poetische Körper 2026
Unersättlich senden sie elektrische, rätselhafte, mit Realität verkrustete Signale aus, wie das Flüstern von Sehnsüchten, die gegen die Qualen gerichtet sind.
Der Tänzer, der diesen Gegenwinden ausgesetzt ist, ergreift seine Chance, wenn eine Intuition blitzschnell vorbeizieht. Am Rande der Leere setzt er die Bewegung fort, setzt sie aus, bringt sie aus dem Gleichgewicht.
Er durchquert den Zustand des Schwindels und trifft dort auf das Gefühl der Heiterkeit, in dem sich die Spannungen lösen, die in der Stille Gestalt angenommen haben.
In Ungeduld geschmiedet, stoßen sich seine Gesten, befreien ihn und zerbrechen auf dem Boden zu einem Teppich aus neuen Worten.
Als Botschafter, in der Intensität seines Leidens, sammelt er sie auf, stellt sie in Frage.
Zeitgenössischer Tanz
Choreografische Leitung: Jérôme und Valérie Merle
Schaffung des Klangraums: Valérie Merle
Aufnahme des Videos Thibault Fromentin
Kostüme: Anne Vilbert
Graphische Gestaltung: Claire Jany
Fotografien: Didier Bédu
Italiano :
parte 1: Il corpo poetico 2026
Insaziabili, emettono segnali elettrici ed enigmatici, incrostati di realtà, come il mormorio di aspirazioni che si oppongono ai tormenti.
Sottoposto a questi venti contrari, il danzatore coglie l’occasione del passaggio fulmineo di un’intuizione. Sull’orlo del vuoto, insegue il movimento, lo sospende, lo sposta.
Passa attraverso uno stato di vertigine, dove incontra un sentimento di euforia che scioglie le tensioni che hanno preso forma nel silenzio.
Forgiati dall’impazienza, i suoi gesti si muovono, si liberano e si infrangono sul pavimento in un tappeto di nuove parole.
Ambasciatore, nell’intensità della sua sofferenza, le raccoglie e le interroga.
Danza contemporanea
Direzione coreografica: Jérôme e Valérie Merle
Progetto sonoro: Valérie Merle
Riprese video Thibault Fromentin
Costumi: Anne Vilbert
Grafica: Claire Jany
Fotografie: Didier Bédu Didier Bédu
Espanol :
parte 1: El cuerpo poético 2026
Insaciables, emiten señales eléctricas, enigmáticas, incrustadas de realidad, como el murmullo de las aspiraciones que se oponen a los tormentos.
Sometido a estos vientos opuestos, el bailarín aprovecha su oportunidad al paso relámpago de una intuición. Al borde del vacío, persigue el movimiento, lo suspende, lo desplaza.
Atraviesa un estado de vértigo, donde se encuentra con un sentimiento de euforia que desentraña las tensiones que han tomado forma en el silencio.
Forjados en la impaciencia, sus gestos se agitan, se liberan y se rompen en el suelo en una alfombra de nuevas palabras.
Como embajador, en la intensidad de su sufrimiento, las recoge y las cuestiona.
Danza contemporánea
Dirección coreográfica: Jérôme y Valérie Merle
Diseño sonoro: Valérie Merle
Captura de vídeo Thibault Fromentin
Vestuario: Anne Vilbert
Gráficos: Claire Jany
Fotografías: Didier Bédu Didier Bédu
L’événement La Question Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays Valois