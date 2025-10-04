La Question Crépy-en-Valois

La Question Crépy-en-Valois samedi 2 mai 2026.

La Question

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

1ère partie Le corps poétique 2026

Insatiables, ils émettent des signaux électriques, énigmatiques, incrustés de réel, comme le murmure d’aspirations à rebours des tourments.

Soumis à ces vents contraires, le danseur saisit sa chance au passage fulgurant d’une intuition. Au bords du vide, il poursuit le mouvement, le suspend, le désaxe.

Il traverse l’état de vertige, y rencontre le sentiment d’allégresse où se dénouent les tensions qui ont pris corps dans le silence.

Forgés dans l’impatience, ses gestes se bousculent, le délivrent et se brisent sur le sol en un tapis de mots inédits.

Ambassadeur, dans l’intensité de son souffre, il les ramasse, les remet en question.

Danse contemporaine

Direction chorégraphique Jérôme et Valérie Merle

Création de l’espace sonore Valérie Merle

Captation Vidéo Thibault Fromentin

Costumes Anne Vilbert

Graphisme Claire Jany

Photographies Didier Bédu

English :

part 1: The poetic body 2026

Insatiable, they emit electric, enigmatic signals, encrusted with reality, like the murmur of aspirations that run counter to torments.

Subjected to these contrary winds, the dancer seizes his chance at the lightning passage of an intuition. At the edge of the void, he pursues the movement, suspends it, shifts it.

He crosses the state of vertigo, encountering the feeling of elation where tensions that have taken shape in silence are released.

Forged in impatience, his gestures jostle, deliver him and break on the floor in a carpet of new words.

Ambassador, in the intensity of his suffering, he picks them up, questions them.

Contemporary dance

Choreographic direction: Jérôme and Valérie Merle

Sound design: Valérie Merle

Video capture Thibault Fromentin

Costumes: Anne Vilbert

Graphics: Claire Jany

Photographs Didier Bédu

German :

teil 1: Der poetische Körper 2026

Unersättlich senden sie elektrische, rätselhafte, mit Realität verkrustete Signale aus, wie das Flüstern von Sehnsüchten, die gegen die Qualen gerichtet sind.

Der Tänzer, der diesen Gegenwinden ausgesetzt ist, ergreift seine Chance, wenn eine Intuition blitzschnell vorbeizieht. Am Rande der Leere setzt er die Bewegung fort, setzt sie aus, bringt sie aus dem Gleichgewicht.

Er durchquert den Zustand des Schwindels und trifft dort auf das Gefühl der Heiterkeit, in dem sich die Spannungen lösen, die in der Stille Gestalt angenommen haben.

In Ungeduld geschmiedet, stoßen sich seine Gesten, befreien ihn und zerbrechen auf dem Boden zu einem Teppich aus neuen Worten.

Als Botschafter, in der Intensität seines Leidens, sammelt er sie auf, stellt sie in Frage.

Zeitgenössischer Tanz

Choreografische Leitung: Jérôme und Valérie Merle

Schaffung des Klangraums: Valérie Merle

Aufnahme des Videos Thibault Fromentin

Kostüme: Anne Vilbert

Graphische Gestaltung: Claire Jany

Fotografien: Didier Bédu

Italiano :

parte 1: Il corpo poetico 2026

Insaziabili, emettono segnali elettrici ed enigmatici, incrostati di realtà, come il mormorio di aspirazioni che si oppongono ai tormenti.

Sottoposto a questi venti contrari, il danzatore coglie l’occasione del passaggio fulmineo di un’intuizione. Sull’orlo del vuoto, insegue il movimento, lo sospende, lo sposta.

Passa attraverso uno stato di vertigine, dove incontra un sentimento di euforia che scioglie le tensioni che hanno preso forma nel silenzio.

Forgiati dall’impazienza, i suoi gesti si muovono, si liberano e si infrangono sul pavimento in un tappeto di nuove parole.

Ambasciatore, nell’intensità della sua sofferenza, le raccoglie e le interroga.

Danza contemporanea

Direzione coreografica: Jérôme e Valérie Merle

Progetto sonoro: Valérie Merle

Riprese video Thibault Fromentin

Costumi: Anne Vilbert

Grafica: Claire Jany

Fotografie: Didier Bédu Didier Bédu

Espanol :

parte 1: El cuerpo poético 2026

Insaciables, emiten señales eléctricas, enigmáticas, incrustadas de realidad, como el murmullo de las aspiraciones que se oponen a los tormentos.

Sometido a estos vientos opuestos, el bailarín aprovecha su oportunidad al paso relámpago de una intuición. Al borde del vacío, persigue el movimiento, lo suspende, lo desplaza.

Atraviesa un estado de vértigo, donde se encuentra con un sentimiento de euforia que desentraña las tensiones que han tomado forma en el silencio.

Forjados en la impaciencia, sus gestos se agitan, se liberan y se rompen en el suelo en una alfombra de nuevas palabras.

Como embajador, en la intensidad de su sufrimiento, las recoge y las cuestiona.

Danza contemporánea

Dirección coreográfica: Jérôme y Valérie Merle

Diseño sonoro: Valérie Merle

Captura de vídeo Thibault Fromentin

Vestuario: Anne Vilbert

Gráficos: Claire Jany

Fotografías: Didier Bédu Didier Bédu

