La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Compiègne

La Quête Fantastique Le mystère des Dragons

Place de l’Hôtel de Ville Compiègne Oise

Tarif : 19.5 – 19.5 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 14:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

1 animateur costumé, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h) jeu non chronométré !

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 1 animateur costumé, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 Le mystère des Dragons se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le fantastique de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Place de l’Hôtel de Ville Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

English :

Urban Escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

1 costumed animator, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h30 to 4h): non-timed game!

Will you be clever enough to unravel the mystery of dragons?

Immerse yourself in an immersive treasure hunt, with riddles posted in the windows of partner shops in the town center. Identify the dragons roaming the skies of our fantasy world and try to hunt or tame them! Perhaps you’ll also find the missing villagers?

This giant game is inspired by game books, with a mobile application as the reading medium. A hybrid experience between a role-playing game with 1 costumed animator, an escape game to save the Village and a treasure hunt to find the clues scattered around with the help of a paper map and a magical legend!

A complete game that combines all the ingredients for success, with over 12,000 participants in Volume 1: The Alchemist’s Secret. Volume 2: The Mystery of the Dragons can be played independently of Volume 1, as a team with family or friends!

La Quête Fantastique was created by 3 friends who travel the length and breadth of France to help players rediscover the fantasy of their hometown!

We look forward to welcoming you: you’re fantastic!

L’événement La Quête Fantastique Le mystère des Dragons Compiègne a été mis à jour le 2026-02-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme