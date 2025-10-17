La Randole Maison Millebuis Buxy
La Randole Maison Millebuis Buxy dimanche 18 octobre 2026.
Buxy
La Randole
Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Balade-dégustation à la découverte d’une douzaine de cadoles, ces charmantes “cabanes” vigneronnes en pierres sèches de la Côte Chalonnaise ! Des repères pittoresques qui ornent nos paysages et témoignent de notre riche histoire viticole. .
Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 75 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Randole
L’événement La Randole Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Buxy (Saône-et-Loire)
- Exposition Enys Mahjoub Dibagations en Bourgogne Franche-Comté Place de la Gare Buxy 30 mai 2026
- Apéritifs flottants Maison Millebuis Buxy 4 juin 2026
- Vide grenier du COS de Buxy Buxy 6 juin 2026
- Repas grenouilles Le bourg Buxy 7 juin 2026
- Cinévillage des jours meilleurs Salle des fêtes Buxy 12 juin 2026