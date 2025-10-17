La Randole Maison Millebuis Buxy

Buxy

La Randole

Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Balade-dégustation à la découverte d’une douzaine de cadoles, ces charmantes “cabanes” vigneronnes en pierres sèches de la Côte Chalonnaise ! Des repères pittoresques qui ornent nos paysages et témoignent de notre riche histoire viticole. .

Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 75 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr

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English : La Randole

L’événement La Randole Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II