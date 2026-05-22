Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

La Reine Margot

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Projection du film La Reine Margot de Patrice Chéreau

Le film adapte le roman d’Alexandre Dumas et se déroule durant les guerres de Religion. Le mariage entre Marguerite de Valois (dite Margot),

princesse catholique, et Henri IV, protestant, échoue à apaiser les tensions, menant au massacre de la Saint-Barthélemy. Dans ce climat de violence, Margot tombe amoureuse du Comte de la Môle, un jeune noble protestant traqué, donnant naissance à une passion aussi intense que tragique. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : La Reine Margot

L’événement La Reine Margot Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)