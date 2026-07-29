La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême Théâtre d’Angoulême Angoulême
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême
Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
La librairie Lilosimages fait sa rentrée littéraire et partage sa sélection d’ouvrages incontournables pour bien débuter la saison.
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Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 16 29 33 lilosimages@gmail.com
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English :
The Lilosimages bookstore is kicking off the literary season and sharing its selection of must-read books to get the season off to a great start.
L’événement La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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