La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême Théâtre d’Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La librairie Lilosimages fait sa rentrée littéraire et partage sa sélection d’ouvrages incontournables pour bien débuter la saison.

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Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 16 29 33 lilosimages@gmail.com

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English :

The Lilosimages bookstore is kicking off the literary season and sharing its selection of must-read books to get the season off to a great start.

L’événement La rentrée de Lilosimages au Théâtre d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême