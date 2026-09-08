La Rentrée des Cultures !, Paris, Paris

Informations pratiques

La Rentrée des Cultures ! 17 septembre – 17 octobre Paris Paris

Diverses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

FICEP présente :

La Rentrée des Cultures !

Du 17 septembre – 17 octobre 2026

Paris – Lyon / 25e édition

La Rentrée des Cultures ! est une invitation à découvrir la diversité des regards, des récits et des créations venus d’ailleurs. À Paris et désormais à Lyon, les centres et instituts culturels étrangers membres du FICEP ouvrent leurs portes pour une exploration sensible et intellectuelle des cultures du monde, à travers une programmation mêlant arts, langues, savoirs et rencontres.

HIGHLIGHTS

Les Highlights offrent une lecture privilégiée de la programmation des centres et instituts culturels étrangers de Paris. À travers une sélection d’événements choisis, ils mettent en lumière des créations, des artistes et des idées qui témoignent du dynamisme des scènes culturelles internationales.

JARDIN DES LANGUES

Le Jardin des Langues invite à découvrir les langues étrangères comme des patrimoines vivants, reflets d’histoires, de cultures et de visions du monde. À travers des ateliers gratuits animés par des enseignants passionnés, découvrez la diversité linguistique et culturelle du monde, dans un espace de transmission et de curiosité partagée.

EXPLORE LE MONDE

En partenariat avec le pass Culture, le FICEP propose aux jeunes exploratrices et explorateurs un parcours inédit au cœur de Paris. À travers la découverte du Centre culturel suisse. Paris, de l’Institut suédois et du Centre Wallonie-Bruxelles, partez à la rencontre de trois institutions culturelles internationales réunies dans un même quartier. Une après-midi pour franchir les frontières sans quitter la capitale, explorer de nouvelles perspectives et découvrir la richesse des échanges culturels européens et francophones.

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La Rentrée des Cultures ! est une invitation à découvrir la diversité des regards, des récits et des créations venus d’ailleurs. À Paris et désormais à Lyon ! RDC Ficep

Ficep / Illustration ABWU – Artiste Taïwanaise