Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

La Revanche de Godzilla Cie Barbara Reyes

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

La revanche de Godzilla, c’est quand le monstre décide de reprendre le pouvoir sur son image et sur sa propre perception de lui-même.

Godzilla c’est le surnom par lequel Thomas, son ennemi juré, l’interpellait au collège. C’est là le point de bascule, le moment où son corps prend une dimension sociale et devient un problème à régler. Plus de vingt ans après, force est de constater que ce corps qui la porte est toujours une préoccupation.

C’est de l’image de soi dont elle veut parler. De la façon qu’on a de se présenter au monde, de se mettre en scène, et d’essayer comme on peut de le sublimer, à défaut de complètement l’accepter.

De et avec Laurence Drouineau

En coréalisation avec l’OARA

A partir de 12 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : La Revanche de Godzilla Cie Barbara Reyes

L’événement La Revanche de Godzilla Cie Barbara Reyes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre