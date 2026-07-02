La révélation photograhique (titre provisoire), Frac Île-de-France, Le Plateau, Paris

Informations pratiques

La révélation photograhique (titre provisoire) 20 mars – 18 juillet 2027 Frac Île-de-France, Le Plateau Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T14:00:00+01:00 – 2027-03-20T19:00:00+01:00

Fin : 2027-07-18T14:00:00+02:00 – 2027-07-18T19:00:00+02:00

Le Frac Ile-de-France célèbrera au printemps 2027 le Bicentenaire de la Photographie en proposant plusieurs expositions et de nombreux événements et ateliers autour du médium : une exposition monographique au Plateau (Paris) et une exposition collective aux Réserves (Romainville) dont le commissariat par Garance Chabert, ainsi qu’un programme hors les murs sur le territoire francilien, associés à des actions pédagogiques et événementielles.

L’invention photographique a ouvert l’espace matériel et symbolique pour nombre de révélations visuelles successives, dont la diversité des formes et des effets inspire particulièrement les artistes. L’épaisseur temporelle et historique du medium, à travers ses techniques, ses usages et de ses icônes, offre ainsi un riche champ d’investigation où les choix référentiels et leurs relectures sont révélateurs de l’époque contemporaine.

Au Plateau, une ou deux expositions monographiques seront présentées (précisions sur la programmation à venir à suivre).

Frac Île-de-France, Le Plateau 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France +33(0)176211341 http://www.fraciledefrance.com https://www.instagram.com/fraciledefrance/;https://www.facebook.com/fraciledefrance;https://www.linkedin.com/company/frac-ile-de-france Expérimentation, production, co-création et soutien à la création contemporaine Le Plateau – espace d’exposition inauguré en 2002 – est un lieu incontournable de l’art contemporain en France.

8 expositions par an sont organisées au Plateau :

Une exposition, en solo ou en duo, engagée avec les publics et les questions de société

Une exposition collective territoriale, transdisciplinaire et transhistorique avec un volet présenté également aux Réserves et aussi déclinée hors les murs

Six expositions dans la Project Room prennent place dans la dernière salle du Plateau. La Project Room, espace prospectif et expérimental du Frac, offre la possibilité de restituer des projets de recherches, de diplômes, de bourses ou de résidences à des artistes français ou étrangers, habitant l’Île-de-France, de préférence, mais pas uniquement. Cette programmation réactive et flexible se construit en dialogue avec les structures essentielles soutenant la création, et particulièrement la jeune création, mais aussi avec les écoles d’art et les universités franciliennes ou internationales.

Le Plateau dispose d’un espace de pratique libre pour intégrer les usages amateurs du lieu et propose également tout un programme d’événements, de rencontres, de performances et de workshops. Métro Jourdain (ligne 11) Pyrénées (ligne 11) ou Buttes-Chaumont (ligne 7bis).

Bus Ligne 26 arrêt Jourdain .

Vélib’ Place Hannah Arendt – station n°19120.

Le Frac Ile-de-France célèbrera au printemps 2027 le Bicentenaire de la Photographie en proposant plusieurs expositions et de nombreux événements et ateliers autour du médium : une exposition au et à…

Bettina Samson, « Comment, par hasard, Henri Becquerel découvrit la radioactivité », 2009. Collection Frac Île-de-France. © Bettina Samson / Adagp, Paris, 2026