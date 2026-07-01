La révélation photographique (titre provisoire), Frac Île-de-France, Les Réserves, Romainville

Informations pratiques

La révélation photographique (titre provisoire) 20 mars – 17 juillet 2027 Frac Île-de-France, Les Réserves Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T14:00:00+01:00 – 2027-03-20T19:00:00+01:00

Fin : 2027-07-17T14:00:00+02:00 – 2027-07-17T19:00:00+02:00

Le Frac Ile-de-France célèbrera au printemps 2027 le Bicentenaire de la Photographie en proposant plusieurs expositions et de nombreux événements et ateliers autour du médium : une exposition collective aux Réserves (Romainville) et des projets monographiques au Plateau (Paris) dont le commissariat sera ssuré par Garance Chabert, ainsi qu’un programme hors les murs sur le territoire francilien, associés à des actions pédagogiques et événementielles.

Le projet d’exposition propose de plonger dans le bain révélateur, aux sources même du medium, et de réfléchir de manière extensive à l’actualité de la notion de « révélation » dans les pratiques photographiques et artistiques contemporaines.

Les usages artistiques de la photographie, assumant la subjectivité et les écarts de la représentation sont un terreau fécond pour investiguer le rapport du visible à l’invisible. L’invention photographique a ouvert l’espace matériel et symbolique à nombre de révélations visuelles successives, dont la diversité inspirent particulièrement les artistes. L’épaisseur temporelle et historique du medium, à travers ses techniques, ses usages et de ses icones, offre en effet un champ d’investigation fécond où les choix référentiels sont précisément révélateurs.

Aux Réserves, l’exposition collective fera la part belle aux œuvres de la collection du FRAC.

Frac Île-de-France, Les Réserves 43 rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 (0)1 71 21 13 33 http://www.fraciledefrance.com https://www.instagram.com/fraciledefrance/;https://www.facebook.com/fraciledefrance;https://www.linkedin.com/company/frac-ile-de-france/ Les Réserves (ouvertes en 2021 à Romainville) permettent au Frac Île-de-France de conserver et d’activer la collection, de la faire dialoguer avec la scène émergente et l’ouvrir à la participation :

– 1 600 m2 sont ainsi dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d’optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l’Île-de-France.

– Les Réserves offrent également 450m2 d’espaces d’exposition ouverts au public et proposent 3 expositions par an :

Deux expositions créant des récits de collection, ou instaurant un dialogue entre les œuvres de la collection et la création émergente, en lien avec les problématiques contemporaines

Une exposition territoriale transdisciplinaire et transhistorique (avec un volet présenté au Plateau et aussi décliné hors les murs)

Les Réserves disposent également d’un espace de pratique libre et proposent un programme d’événements, rencontres, performances et ateliers. Métro Bobigny-Pantin Raymond Queneau (ligne 5) Prendre l’Avenue Gaston Roussel / Route de Noisy-le-Sec puis à gauche Rue de la Commune de Paris. Bus Ligne 318 ou 145 arrêt Louise Dory. Vélib’ Gaston Roussel – Commune de Paris.

Le Frac Ile-de-France célèbrera au printemps 2027 le Bicentenaire de la Photographie en proposant plusieurs expositions et de nombreux événements et ateliers autour du médium : une exposition aux et …

Nancy Wilson-Pajic, « Salomé » de la série « Les apparitions », 1998. Collection © Nancy Wilson-Pajic