La revue Souffles, matrice d’une culture de la liberté, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy
La revue Souffles, matrice d’une culture de la liberté, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Héricy dimanche 7 juin 2026.
La revue Souffles, matrice d’une culture de la liberté Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Fondée en 1966 par un groupe de poètes et d’artistes de l’École des Beaux-Arts de Casablanca et brutalement arrêtée en 1972 pour être devenue la tribune des mouvements marxistes-léninistes marocains, la revue Souffles a constitué un des plus importants pôles de la modernité littéraire et artistique. Au cœur de son projet d’émancipation, l’idée que la culture, matrice du politique, devait être décolonisée et qu’il s’agissait de libérer le potentiel révolutionnaire de la tradition marocaine. Un projet profondément subversif, qui constitue jusqu’à aujourd’hui un cadre d’analyse pour la scène artistique.
Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77330 Héricy 77850 Seine-et-Marne Île-de-France
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