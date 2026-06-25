LA RONDE DES CRÈCHES Béziers

Béziers

LA RONDE DES CRÈCHES

place Saint Aphrodise Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Découvrez Béziers et ses crèches le temps d’une journée magique mêlant patrimoine, histoire, féérie mécanique, marché de Noël et illuminations pour petits et grands.

Le temps d’une journée, nous vous convions à découvrir le patrimoine de Béziers à travers ses crèches, symboles de cette belle période de Noël !

10 h Commencez votre escapade par la découverte de la crèche de la basilique Saint-Aphrodise, du nom du saint évangélisateur, patron et premier évêque de Béziers. Les Amis de Saint-Aphrodise se feront une joie de vous raconter sa légende, très importante pour les Biterrois.

10 h 30 Après cette première étape, prenez le petit train qui vous conduira jusqu’au pied du site de Fonseranes. Là, vous découvrirez avec émerveillement la crèche animée des Frères de Fonseranes, créée en 1932 par le frère Lucien puis agrandie en 1977 par le frère Perreux. Cet ensemble, composé de nombreux personnages et de scènes colorées, fonctionne grâce à un ingénieux système de roues de vélo, de poulies et d’autres mécanismes, animé par un ancien moteur de machine à laver et un tourne-disque. Une véritable féerie ! En fin de matinée, retour en petit train vers les Allées Paul-Riquet afin de profiter du marché de Noël.

Temps libre pour le déjeuner.

De 14 h à 16 h En compagnie de votre guide, partez à la découverte des différentes crèches de la ville de Béziers. Au fil de cette balade, Sarah vous racontera également le patrimoine et l’histoire de la cité. De la cathédrale Saint-Nazaire à la célèbre crèche de l’hôtel de ville, en passant par l’église Saint-Jacques, cette ronde des crèches émerveillera petits et grands.

En fin de journée, ne quittez pas Béziers sans profiter de ses magnifiques illuminations et succomber aux gourmandises du marché de Noël. Une belle façon de conclure cette journée placée sous le signe de la magie des fêtes ! .

place Saint Aphrodise Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : LA RONDE DES CRÈCHES

Discover Béziers and its cribs for a magical day combining heritage, history, mechanical enchantment, Christmas market and illuminations for young and old.

L’événement LA RONDE DES CRÈCHES Béziers a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34