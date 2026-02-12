La Roq’Star trail nocturne Onet-le-Château
L’Agricampus La Roque vous donne rendez-vous pour une soirée sportive et conviviale à la lampe frontale.
Venez découvrir les chemins autour de l’établissement dans une ambiance nocturne unique.
Jeudi 12 mars 2026
Départ à 19h
Agricampus La Roque Rodez
Deux parcours au choix
7 km 100 m D+
À partir de 10 ans 5 €
14 km 250 m D+
À partir de 15 ans 10 €
Trail nocturne ouvert à toutes et à tous, coureurs comme randonneurs, débutants ou confirmés.
Ravitaillement à l’arrivée avec des produits locaux du lycée
1 € reversé à l’association RHAFFE
Pensez à apporter votre lampe frontale !
Inscriptions et informations via le formulaire (QR code sur l’affiche)
Contact trail.laroqstar@gmail.com
Venez courir, marcher, partager… et vivre la La Roq’Star sous les étoiles .
Route de La Roque Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie trail.laroqstar@gmail.com
English :
Agricampus La Roque invites you to an evening of sport and conviviality by headlamp.
Come and discover the paths around the establishment in a unique nocturnal atmosphere.
