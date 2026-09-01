La Roseraie Les chemins de la Rose Une balade enchantée Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

La Roseraie Les chemins de la Rose

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez ce jardin à l’anglaise où 13 000 rosiers offrent une promenade sensorielle entre allées et étangs.

Entre bassins romantiques et arches, cette déambulation poétique célèbre un savoir-faire séculaire et la passion des rosiéristes locaux. Une parenthèse sensorielle incontournable pour découvrir la richesse botanique de notre territoire.

Des parcours thématiques enrichiront vos connaissances et une chasse au trésor avec Léon le Paon ravira les enfants. Floriane et Guillaume Dittière, rosiéristes et propriétaires, partageront avec vous leur passion et leurs conseils pour sublimer votre jardin. Vivez une parenthèse enchantée au cœur d’un écrin floral exceptionnel !

Visite libre de la roseraie.

Éveil des Sens La Rose en Gourmandise prolongez votre immersion horticole par une animation savoureuse en accès libre. Laissez-vous surprendre par une dégustation de produits artisanaux où la rose se décline en pâtisseries et douceurs raffinées un voyage gustatif inédit au cœur du jardin.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this English-style garden, where 13,000 rosebushes offer a sensory promenade between paths and ponds.

L’événement La Roseraie Les chemins de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME