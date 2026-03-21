La Roulotte À PEINTURE Square Sergent Aurélie SALEL Paris
La Roulotte À PEINTURE Square Sergent Aurélie SALEL Paris mercredi 29 avril 2026.
La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air, itinérant entre trois quartiers du 20 ème arrondissement, Belleville, les Amandiers et Ménilmontant.
La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air itinérant.
Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
mercredi, jeudi
de 14h30 à 17h30
gratuit
sa philosophie voir sous ce lien
http://tracesp.free.fr/action/rap/index.html
Tout public. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T17:30:00+02:00
Square Sergent Aurélie SALEL rue sorbier 75020 Paris
https://tinyurl.com/raptraces26 +33781611026 tracesp@mailz.org
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