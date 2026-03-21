La Roulotte À PEINTURE Square Sergent Aurélie SALEL Paris

La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air, itinérant entre trois quartiers du 20 ème arrondissement, Belleville, les Amandiers et Ménilmontant.

La Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air itinérant.

Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

mercredi, jeudi

de 14h30 à 17h30

gratuit

sa philosophie voir sous ce lien

http://tracesp.free.fr/action/rap/index.html

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T14:30:00+02:00_2026-04-29T17:30:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T17:30:00+02:00

Square Sergent Aurélie SALEL rue sorbier 75020 Paris

https://tinyurl.com/raptraces26 +33781611026 tracesp@mailz.org



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