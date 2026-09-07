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La Route des Orgues du Ternois – Église Saint-Pol-sur-Ternoise, Église Saint-Paul à Saint-Pol, Saint-Pol-sur-Ternoise

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Paul à Saint-Pol · Saint-Pol-sur-Ternoise

La Route des Orgues du Ternois – Église Saint-Pol-sur-Ternoise, Église Saint-Paul à Saint-Pol, Saint-Pol-sur-Ternoise

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Paul à Saint-Pol
Adresse
rue de l'église - saint pol sur ternoise
Ville
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Tarif : 10€ - Gratuit pour les moins de 18 ans ; Durée : 1h15

La Route des Orgues du Ternois – Église Saint-Pol-sur-Ternoise Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Paul à Saint-Pol Pas-de-Calais

Tarif : 10€ – Gratuit pour les moins de 18 ans ; Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Concert de l’orgue et de violocelle à l’église Saint-Paul, avec Sophie Lechelle et Clémence Issartel.
Entrée place Pompidou

Église Saint-Paul à Saint-Pol rue de l’église – saint pol sur ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 34 60 59 »}]
Concert de l’orgue et de violocelle à l’église Saint-Paul, avec Sophie Lechelle et Clémence Issartel.

© Sophie Lechelle – Route des Orgues du Ternois

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