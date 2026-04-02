La Route du Louvre Lens
La Route du Louvre Lens dimanche 10 mai 2026.
Lens
La Route du Louvre
99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région.
Avec ses différentes épreuves randonnées, marathon, 10 ou 5 kilomètres, la Route du Louvre fédère l’ensemble des disciplines de la course à pied. Cette course reflète l’engagement de la Région en faveur du sport, pour tous, partout, toutes disciplines confondues.
En effet, la Route du Louvre est accessible aux amateurs comme aux athlètes confirmés.
La Route du Louvre, ce n’est pas une course comme les autres. C’est aussi une célébration culturelle qui offre une expérience unique aux participants et spectateurs. Cette course s’inscrit dans une dynamique d’union entre le sport et la culture. .
99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 28 76 18 00 contact@laroutedulouvre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Route du Louvre has become an unmissable sporting event in the region.
L’événement La Route du Louvre Lens a été mis à jour le 2025-09-17 par Administrateur ADRT62
À voir aussi à Lens (Pas-de-Calais)
- LILY & LILY THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens 7 avril 2026
- LES MIOCHES AU CINOCHE Princes et Princesses Lens 8 avril 2026
- IL A LA COTE DEVOS THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens 10 avril 2026
- LE GARDIEN DES EMOTIONS LE KASTELET Lens 12 avril 2026
- CHATO POINTU LE KASTELET Lens 14 avril 2026