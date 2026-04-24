La Ruda, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

La Ruda Samedi 5 décembre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Plein tarif : 29€ HFL – Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, PMR et accompagnant) : 27€ HFL – Placement Libre Debout Uniquement. Ouverture des portes à 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

La Ruda a réalisé plus de 1000 concerts, joué dans les salles les plus obscures comme dans les plus réputées, participé aux plus grands festivals en France bien sûr mais aussi dans toute l’Europe comme au Canada, en Chine ou au Japon.

Et les revoilà, en 2026 sur la route car …il y aura toujours du monde à saluer et des joies à partager. Un plaisir tenace. Alors ce sera dans l’envie ! Dans l’envoi ! Comme toujours…

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/la-ruda-bordeaux »}]

La Ruda, c’est plus de 20 ans d’existence ou tout son envergure se retrouve sur scène. les concerts sont portés par une énergie rare et une communion fiévreuse avec le public. la ruda rock

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