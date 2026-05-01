La rue aux enfants jeux libres gratuits Chaumont
La rue aux enfants jeux libres gratuits Chaumont mercredi 13 mai 2026.
Chaumont
La rue aux enfants jeux libres gratuits
Rue du Docteur Calmette Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Pendant tout un après-midi, le rue du Docteur Calmette se transforme en espace de jeux pour les enfants.
Au programme jeux libres, activités sportives, ateliers créatifs…le tout pour petits et grands.
Un moment convivial porté par des associations et acteurs locaux.
Les enfants sont sous la responsabilité des accompagnateurs/parents. .
Rue du Docteur Calmette Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement La rue aux enfants jeux libres gratuits Chaumont a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont
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