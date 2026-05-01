Chaumont

La rue aux enfants jeux libres gratuits

Rue du Docteur Calmette Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Pendant tout un après-midi, le rue du Docteur Calmette se transforme en espace de jeux pour les enfants.

Au programme jeux libres, activités sportives, ateliers créatifs…le tout pour petits et grands.

Un moment convivial porté par des associations et acteurs locaux.

Les enfants sont sous la responsabilité des accompagnateurs/parents. .

Rue du Docteur Calmette Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La rue aux enfants jeux libres gratuits Chaumont a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Chaumont