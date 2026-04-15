La rue Bouffard fête la réouverture du MADD, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

La rue Bouffard fête la réouverture du MADD Samedi 25 avril, 11h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

La rue Bouffard célèbre la réouverture du MADD et s’anime tout au long de la journée avec une programmation festive, ouverte à toutes et à tous, ponctuée par une expérience gastronomique inédite organisée par le collectif Egregore dans la cour d’honneur du musée.

Au MADD et dans sa cour d’honneur

11h – 13h et 14h – 18h

Accueil et médiations pour toutes et tous dans la cour d’honneur

Entrée libre

11h30 – 15h30

Dégustation de six bouchées signatures proposées par six chefs bordelais, organisée par le collectif Egregore

Tarifs et billetterie en ligne ICI

15h

Visite commissaire « Pauline Deltour, une apparente simplicité » avec Bérengère Bussioz

Entrée du musée + 5€, sur réservation ICI

16h30

Visite commissaire « Céramique, corps sensibles » avec Étienne Tornier

Entrée du musée + 5€, sur réservation ICI

En continu

Buvette et petite restauration par Banba, le café du MADD

Stand d’huîtres proposé par un ostréiculteur du bassin

Stand de vins animé par les vignerons des Côtes de Bourg

Dans la rue Bouffard

Tout au long de la journée, les commerçants proposent diverses animations dont une fresque en live par l’artiste OuestleD. La rue sera également rythmée par trois concerts de 45 minutes donnés par la fanfare Karaboudjan.

Médiation et animations dans la cour du MADD et la rue Bouffard : accès libre

Dégustation gastronomique organisée par le collectif Egregor : billetterie en ligne

Visites commissaire au MADD : Entrée du musée + 5€, sur réservation

Le musée remercie le collectif Egregore ainsi que tous les commerçants de la rue Bouffard pour leur participation.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/egregore-33/evenements/fete-d-ouverture-du-maad-bordeaux »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/egregore-33/evenements/fete-d-ouverture-du-maad-bordeaux »}, {« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJG7Yms8_jUdCqcoDcacXe49UREFFVUcxRjZJN0c4NUxISVY5MkpZVkZUSS4u&origin=lprLink&route=shorturl »}, {« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3iPdsz9ZdE28-fA1waLrJG7Yms8_jUdCqcoDcacXe49UQUQ3VDQ5QlpFQ0dNVkxSWkRQU0VTRURSWi4u&origin=lprLink&route=shorturl »}]

La rue Bouffard célèbre la réouverture du MADD et s’anime tout au long de la journée avec une programmation festive, ouverte à toutes et à tous ! fête gastronomie

Illustration Clément Deluca