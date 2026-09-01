La rue fait (presque) son cirque – Notre Festival de cirque gratuit revient ! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
samedi 26 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
LA RUE FAIT (presque) SON CIRQUE — Le festival revient !
Reporté en raison des fortes chaleurs, le festival initialement prévu le samedi 27 juin revient en deux temps
Samedi 26 septembre 2026, de 15h30 à 18h30
CPA Wangari — 15, rue Mouraud, 75020 Paris
Entrée libre et gratuite
Swipez pour découvrir la programmation !
Le festival aura lieu en extérieur, avec un spectacle en intérieur.
Pour ce premier rendez-vous, le CPA Wangari donne également carte blanche à la programmation de cirque hybride de @corpslibres
AU PROGRAMME POUR CE PREMIER RENDEZ-VOUS :
Side by side — Porté acrobatique par le Cirque Oxymore
Banan’O’Rama — Spectacle interactif par Pierrick St Pierre
T.O. (et Bruno) — Mât oscillant perché à 9 m de haut, par Théo Belot — Compagnie Sauf cas particulier
Carte blanche à Corps Libres ! — par le Collectif Georges Lakhdar
Pour retrouver l’ensemble des artistes initialement programmés, deux rendez-vous :
samedi 26 septembre 2026
samedi 3 avril 2027
La programmation du 3 avril arrive tout bientôt !
Un immense merci pour vos messages de soutien et votre patience, et merci aux artistes de s’être adaptés à ce report.
On vous attend nombreuses et nombreux pour ces deux rendez-vous exceptionnels !
À très vite au Centre Wangari
Une journée 100% cirque et 100% gratuite avec des numéros à couper le souffle !
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h30 à 18h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:30:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/08/04/festival-de-cirque-gratuit-la-rue-fait-presque-son-cirque/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026