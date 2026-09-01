Informations pratiques

LA RUE FAIT (presque) SON CIRQUE — Le festival revient !

Reporté en raison des fortes chaleurs, le festival initialement prévu le samedi 27 juin revient en deux temps

Samedi 26 septembre 2026, de 15h30 à 18h30

CPA Wangari — 15, rue Mouraud, 75020 Paris

Entrée libre et gratuite

Swipez pour découvrir la programmation !

Le festival aura lieu en extérieur, avec un spectacle en intérieur.

Pour ce premier rendez-vous, le CPA Wangari donne également carte blanche à la programmation de cirque hybride de @corpslibres

AU PROGRAMME POUR CE PREMIER RENDEZ-VOUS :

Side by side — Porté acrobatique par le Cirque Oxymore

Banan’O’Rama — Spectacle interactif par Pierrick St Pierre

T.O. (et Bruno) — Mât oscillant perché à 9 m de haut, par Théo Belot — Compagnie Sauf cas particulier

Carte blanche à Corps Libres ! — par le Collectif Georges Lakhdar

Pour retrouver l’ensemble des artistes initialement programmés, deux rendez-vous :

samedi 26 septembre 2026

samedi 3 avril 2027

La programmation du 3 avril arrive tout bientôt !

Un immense merci pour vos messages de soutien et votre patience, et merci aux artistes de s’être adaptés à ce report.

On vous attend nombreuses et nombreux pour ces deux rendez-vous exceptionnels !

À très vite au Centre Wangari

Une journée 100% cirque et 100% gratuite avec des numéros à couper le souffle !

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h30 à 18h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:30:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/08/04/festival-de-cirque-gratuit-la-rue-fait-presque-son-cirque/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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