La Rue Kétanou Argu 2026 Déols
dimanche 31 janvier 2027 · Déols
Informations pratiques
Déols
La Rue Kétanou Argu 2026
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre
Tarif : 33.5 – 33.5 – EUR
33.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-31 18:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Depuis plus de vingt ans, La Rue Kétanou cultive une chanson libre et fraternelle.
Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de
Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leite, le souffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2016) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par Guem et passée par Playing. For Change (Manu Chao). 33.5 .
Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr
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English :
For more than twenty years, La Rue K%E9tanou has been creating music that is free-spirited and celebratory of brotherhood.
L’événement La Rue Kétanou Argu 2026 Déols a été mis à jour le 2026-07-22 par BERRY
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