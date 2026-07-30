Informations pratiques

Déols

La Rue Kétanou Argu 2026

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 33.5 – 33.5 – EUR

33.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-31 18:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Depuis plus de vingt ans, La Rue Kétanou cultive une chanson libre et fraternelle.

Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de

Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leite, le souffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2016) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par Guem et passée par Playing. For Change (Manu Chao). 33.5 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For more than twenty years, La Rue K%E9tanou has been creating music that is free-spirited and celebratory of brotherhood.

L’événement La Rue Kétanou Argu 2026 Déols a été mis à jour le 2026-07-22 par BERRY