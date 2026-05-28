La rue Ketanou + Hyl Emergence Montauban
jeudi 1 octobre 2026 · Emergence · Montauban
Informations pratiques
Montauban
La rue Ketanou + Hyl
Emergence 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 27 – 27 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 23:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Jeudi 1er Octobre | Salle Emergence
4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30 Concert Debout / Assis Foodtruck sur place Cook&Smile
CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 27€ EN PRÉVENTE / 30€ SUR PLACE
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Emergence 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19
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English : La rue Ketanou + Hyl
Thursday, October 1st | Emergence Hall
4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 PM Standing/Seated Concert, Cook&Smile food truck on site
CONCERT 9 PM / ALL AGES / PRICES: €27 ADVANCE / €30 AT THE DOOR
L’événement La rue Ketanou + Hyl Montauban a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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