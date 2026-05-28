La rue Ketanou + Hyl Emergence Montauban

Informations pratiques

Montauban

La rue Ketanou + Hyl

Emergence 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 27 – 27 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 23:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Jeudi 1er Octobre | Salle Emergence

4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30 Concert Debout / Assis Foodtruck sur place Cook&Smile

CONCERT 21H / TOUT PUBLIC / TARIFS 27€ EN PRÉVENTE / 30€ SUR PLACE

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Emergence 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19

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English : La rue Ketanou + Hyl

Thursday, October 1st | Emergence Hall

4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 PM Standing/Seated Concert, Cook&Smile food truck on site

CONCERT 9 PM / ALL AGES / PRICES: €27 ADVANCE / €30 AT THE DOOR

L’événement La rue Ketanou + Hyl Montauban a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Grand Montauban