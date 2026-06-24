La Rue Ketanou Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
La Rue Ketanou Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 13 janvier 2027.
Marseille 2e Arrondissement
La Rue Ketanou
Mercredi 13 janvier 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 20:30:00
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2027-01-13
Mélodyn et Migal présentent le concert de La Rue Ketanou.
Depuis plus de vingt ans, La Rue Kétanou cultive une chanson libre et fraternelle. Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leisouffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2016) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par Guem et passée par Playing For Change (Manu Chao). .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
M%E9lodyn and Migal are presenting the La Rue Ketanou concert.
L’événement La Rue Ketanou Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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