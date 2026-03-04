La Rue Kétanou, Rock School Barbey, Bordeaux

La Rue Kétanou Jeudi 21 mai, 20h00 Rock School Barbey Gironde

27 € (Prévente – Hors frais de location)

32 € (Sur place)

LA RUE KÉTANOU

Ils sont des centaines, des milliers aux concerts de La Rue Kétanou. Des fidèles, des avertis, des curieux, des convertis, toujours prêts à marcher dans les refrains et les vers émancipés. Et tout est là, dans cette histoire que raconte ce groupe et son public, dans ce partage complice qui continue de jouer les prolongations depuis plus de deux décennies.

Un groupe reconnu et respecté pour son esthétique et sa probité. Liberté de ton. Liberté d’inspiration. Liberté de temps aussi. Car ils sont comme ça, ces garçons-là, fantasques, aventureux, à multiples détentes.

La Rue Kétanou en concert à la Rock School Barbey