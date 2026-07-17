La rue Saint Malo belle et rebelle, du 1 au 29, Rue Saint-Malo, Brest, Brest

Informations pratiques

La rue Saint Malo belle et rebelle 18 – 20 septembre du 1 au 29, Rue Saint-Malo, Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le patrimoine commun urbain de la rue Saint Malo dans le vallon de Pontaniou met en lumière les secrets de l’histoire du port de Brest à travers le temps, du XVIIIème siècle à nos jours.

L’association Vivre La Rue et ses partenaires, les artistes et les habitants du quartier et d’ailleurs proposent de réinventer cette histoire en créant un événement hors du commun.

Les associations Vivre La Rue et La Maloïne coordonne ces journées de mémoires populaires et d’animations festives et réunit des associations partenaires et des personnes qui partagent une même passion pour l’histoire de cette ville enveloppée de mystères en tentant de lever les voiles grâce à un esprit commun d’insatiable curiosité qui développe les imaginations fertiles…

Ensemble, ils invitent les publics de tous âges à une fabuleuse balade dans l’écrin de pierres de la « plus vieille rue de Brest » et à la découverte d’expositions et de projections qui révèlent « l’âme brestoise » au fil du temps.

Et à la tombée de la nuit, des illuminations, du Light Art et du Mapping Vidéo sublimeront d’une atmosphère magique la ruelle verte, ses jardins et sa venelle …

Le programme proposé, dans ce qu’il reste de la vieille Brest authentique, préservée et passionnément animée par l’association Vivre La Rue depuis 36 ans, est riche en animations pour découvrir « autrement » le patrimoine et le matrimoine brestois :

• Découverte du patrimoine architectural de La Rue Saint-Malo, balades dans la rue pavée, les bâtisses anciennes, les jardins paysagés au fil des années, histoire(s) populaire(s), expositions d’art et d’histoire…

• Rencontres impromptues avec des artistes, musiciens, comédiens, écrivains, historiens, photographes, vidéastes, dessinateurs, mappers, etc….

• Rencontres avec l’association Approche Eco-Habitat et des artisans spécialisés dans la restauration écologique du bâti ancien, ateliers « enduits à la chaux » ouverts au public.

• Projections de films :

« Vivre la rue Saint Malo » : Kitty Kamera réalise, chaque année depuis 2004, de nombreux documentaires et films sur la mémoire populaire brestoise et les évènements culturels organisés dans le patrimoine de la rue Saint Malo.

Vidéos LA MALOÏNE

Vidéos KITTY KAMERA

Vidéos VIVRE LA RUE

Vidéo « RedéCOUVRANCE – Balade à l’oeil » LA MALOÏNE

• Modélisations du Brest disparu et du Brest ancien

« Brest en 3D » : Daniel et Mylène Larvor s’attèlent depuis des années à recréer en images de synthèse d’anciens édifices brestois disparus pour la plupart. Leurs travaux, notamment la reconstitution de la rue Saint-Malo au XVIIIème et XIXème siècle, sont présentés sur le grand mur de la Madeleine et en vidéo par la fenêtre de « la Maison Bleue ».

Vidéo « La Rue Saint Malo belle et rebelle » journées du patrimoine 2020 2/4 VIVRE LA RUE

• Editions : « Le calvaire des filles recluses dans la Maison du Refuge Royal de la Marine du port de Brest au XVIIIème siècle », présentation du livret conçu par Karine Guillon et Claude Kervern d’après les recherches et les archives collectées par l’association Vivre la Rue depuis 1990.

Histoire du Refuge Royal en mémoire des filles dite « de petite vertu et de mauvaise vie » et des pensionnaires du Roy enfermées au XVIIIème siècle dans la « Maison du Refuge Royal de la Marine » située sur l’emplacement de l’actuelle cour de la Madeleine, rue Saint Malo.

• Expositions :

• « L’histoire de la rue Saint-Malo du XVIIIème siècle à nos jours » : Aucune rue de notre ville n’est plus symbolique que la rue Saint-Malo pour évoquer l’ancienne Brest…

Durant 36 années, l’association VIVRE LA RUE n’a cessé d’exhumer la passionnante histoire populaire de ce petit bout de rue inconnue et misérable, enclavé dans le vallon de Pontaniou et y a créé un commun urbain plein de charme, accueillant des centaines de milliers de visiteurs par an, ainsi qu’un espace de médiation, d’innovation, d’expérimentation sociale, de création et de diffusion artistique (Expositions sur le grand mur de la Madeleine, dans « la Fausse Ô Makaks » au 7 rue St Malo et dans la salle UN:UN au 11 rue Saint Malo).

• Installations du plasticien et sculpteur Jérôme Durand :

• – « Balise n°57 Vivre La Rue – Le refuge royal » 48° 23′ 50 N – 04° 30′ 01 W (1999) :

La lutte pour les droits des femmes est symbolisée par les portraits de 6 personnalités féminines brestoises, engagées pour la défense des libertés aux XXème et XXIème siècle, avec en fond l’abominable « Refuge Royal » où était enfermé « les filles de petite vertu et de mauvaise vie » au XVIIIème siècle. La reprographie sur bâche est exposée à l’emplacement même de la façade du dit « refuge » et la balise n°57 en bronze est scellée dans une pierre de taille dans le mur de la Madeleine. Plusieurs autres balises, intégrant ce projet artistique de Jérôme Durand, sont disséminées dans le monde entier… (Page : https://www.jeromedurand.com/travaux/#2497)

• Exposition de photographies de rue à Brest par Yves Larvor.

• Exposition de dessins originaux de Brest à travers les époques et de photographies de la rue Saint Malo.

• Illustrations de Pierre Péron redessinées par Eric Jolivet

Pierre René Émile Marie Péron né le 5 octobre 1905 à Brest et mort dans la même ville le 27 mars 1988 est un illustrateur, graphiste, caricaturiste, peintre, graveur, décorateur, sculpteur, cinéaste et écrivain français. L’artiste a habité à Recouvrance

• FRESQUES MURALES réalisées par Gildas JAVA et par Lima Lima en 2026.

• DIFFUSION DE CHANSONS écrites sur la rue Saint Malo, ses personnages légendaires comme « La Belle Tamisier », sur Recouvrance et sur Brest.

Exemples :

-Clip vidéo « La Belle Tamisier » chanson de BRIN D’ZINC tourné rue Saint Malo en 2021

« La Belle Tamisier » raconte une histoire populaire de Brest, qui s’est déroulée dans la rue Saint-Malo, à Recouvrance. La rue Saint-Malo est un patrimoine historique et culturel de la ville, que protège et anime l’association « Vivre la Rue », qui nous a chaleureusement accueillie pour ce tournage, et qui nous soutient depuis le début, alors un grand merci à elles et à eux !

– « Rue Saint Malo » par LES P’TITS YEUX Chanson -Album Les Temps Heureux 2008

– « Brest la blanche » par Manu Lannhuel 1990

• Illuminations de la Rue saint-Malo, des bâtisses, des jardins, de la venelle, de la tombée de la nuit à minuit (Vendredi 18 et samedi 19 septembre)

• Mapping video de l’élévation de la façade du Refuge Royal dessiné par l’architecte Choquet De Lindu en 1736 (Bâtiment construit rue Saint Malo en 1736 et détruit par l’incendie du 10 février 1782) sur le grand mur de la cour de la Madeleine à la tombée de la nuit (Par WILD MAPPER). (FB : https://www.facebook.com/p/Wild-Mapper-100080257489293/)

• Jérémy Moritz Light Art

Artiste multidisciplinaire Brestois, il découvre en 2020, l’univers du Lightpainting. Depuis, il expérimente nuits après nuits pour proposer de véritables compositions visuelles par cette chorégraphie, jouer en lumières. Jérémy Moritz Light Art 2025-2026

• Déambulations, improvisations …

du 1 au 29, Rue Saint-Malo, Brest Rue Saint-Malo 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298050440 http://vivrelarue.net/ https://www.facebook.com/asso.vivrelarue/;http://vivrelarue.infini.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « L’association La Malou00efne a pour but de du00e9nicher, recueillir et redistribuer sous forme de publications, de supports audiovisuels et de spectacles la mu00e9moire populaire brestoise … Elle a u00e9tu00e9 cru00e9u00e9e en 2005 au cu0153ur du patrimoine commun urbain de l’emblu00e9matique rue Saint-Malo u00e0 Brest Recouvrance en Finistu00e8re. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « La Malou00efne Asso Brest », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/dREK-aMAwrqbxmia5QmSKMD2QHZOWa8pW3xP3vtp-hWfs_GuX7NqlXUhPPYQPEOBr8ZDE_1R=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyhlKjuY91P5Ax8AP0FfWrA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@lamaloineassobrest »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Mu00e9diatrice culturelle de l’association VIVRE LA RUE, qui restaure, sauvegarde, embellit et anime le patrimoine commun urbain vivant de la rue Saint Malo u00e0 Brest Recouvrance, depuis 1990 ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Kitty Kamera », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/UxZhq-OJHkufb9G612RDhFIUuYOOUVKZNT81KdV2oDAgj1NjW4EJcrSvWbgc7IV3D5IRHRwGgw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5-XOOkH7EX0pMGmSBgtthg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/kittykamera »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « VIVRE LA RUE est une association loi 1901, basu00e9e RUE SAINT MALO u00e0 BREST en FINISTERE[29], dont l’ambition est d’u00eatre un lieu d’u00e9panouissement pour les projets et les individus en favorisant les rencontres artistiques et les propositions pluridisciplinaires comme des vecteurs permettant de renforcer le lien social, la valorisation d’un quartier sensible et la participation citoyenne. Depuis 1989, l’association VIVRE LA RUE concilie spectacles urbains et histoire en s’attachant u00e0 ce lieu oubliu00e9 qu’elle fait renau00eetre aux feux de la fu00eate. Les objectifs gu00e9nu00e9raux : ~ Pru00e9server et dynamiser la rue populaire et historique RUE SAINT MALO u00e0 BREST RECOUVRANCE ~ u00catre une force de propositions culturelles et artistiques valorisant le quartier de Recouvrance et ses habitants ~ Animer un lieu de rencontres, de partages, d’enrichissement mutuel et d’u00e9changes intergu00e9nu00e9rationnels ~ Encadrer une fonction d’appui pour les projets artistiques, associatifs et proposer espace d’aide aux individus », « type »: « rich », « title »: « VIVRE LA RUE », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_mHDj9qlyWWnh1hrZcIdmyct3TPy0AvxIk_4TlxeBuY_p8=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/c/AssoVivrelarue », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900, « thumbnail_width »: 900, « messages »: [« YouTube channel not found via data API… »], « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/c/AssoVivrelarue »}, {« data »: {« author »: « La Malou00efne Asso Brest », « cache_age »: 86400, « description »: « Laissez-vous guider dans une balade vers le passu00e9, du Pont de Recouvrance u00e0 la mytique Rue St Malo, dernier vestige des rues pavu00e9es du XVIIIu00e8me siu00e8cle u00e0 Brest recouvrance, en longeant u00e0 tribord les murs d’enceinte de l’Arsenal militaire qui s’est emmuru00e9 au bord des rives de la riviu00e8re Penfeld, cu0153ur historique de Brest et Recouvrance du temps de la Royale et de la naissance de l’Acadu00e9mie de Marine…nUn montage vidu00e9o de Karine Guillon 2007 », « type »: « video », « title »: « REdu00e9COUVRANCE Balade u00e0 lu2019u0153il », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/e-PYxIAaawc/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=e-PYxIAaawc », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyhlKjuY91P5Ax8AP0FfWrA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=e-PYxIAaawc »}, {« data »: {« author »: « VIVRE LA RUE », « cache_age »: 86400, « description »: « Journu00e9es du patrimoine des samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2020 Rue Saint Malo u00e0 BREST (2u00e8me vidu00e9o sur 4) organisu00e9es par VIVRE LA RUE, LA MALOu00cfNE, LA CARRu00c9E avec le soutien de la Ville de BrestnnLe patrimoine commun urbain de lu2019emblu00e9matique rue Saint-Malo dans le vallon de Pontaniou est un rare tu00e9moignage de lu2019aspect des ruelles de la citu00e9 du Ponant au XVIIIu00e8me siu00e8cle.nnDurant ces journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine 2020, les associations VIVRE LA RUE, LA MALOu00cfNE et LA CARRu00c9E proposent des visites et des expositions sur lu2019histoire du cu0153ur historique de la ville, ses curiositu00e9s, la culture brestoise et les projets qu u2019elles mettent en u0153uvre pour propager u00ab lu2019u00e2me brestoise u00bb au fil du temps.nnAu programme :n- Balade dans le patrimoine commun urbain,n- Histoires populaires brestoises,n- Expositions,n- Modu00e9lisations,n- Projections,n- u00c9dition La Carru00e9e « Patara et Bredindin » (u00e9ditu00e9 fin aou00fbt 2020),n- Improvisations (Ligue d’impro « La Douce Echarde »),n- Du00e9ambulationsn- Lectures (Hervu00e9 Bellec et Yan Le Gat accompagnu00e9s d’Olivier Polard u00e0 la guitare)…nnPour se plonger dans le passu00e9 de la ville de Brest, quel plus bel endroit que la vu00e9nu00e9rable rue Saint-Malo ?nnCette annu00e9e, En lien avec le festival u00ab Brest en Bulles u00bb qui se tiendra ce mu00eame week-end aux Capucins, le thu00e8me retenu est celui du dessin. Les maisons de la plus vieille artu00e8re brestoise accueilleront plusieurs expositions.nnProgramme des expositions :nn- u00ab Patara et Bredindin, aventures et mu00e9saventures de deux gabiers en bordu00e9e u00bb du2019apru00e8s lu2019u0153uvre de Paul Lu00e9onnec en 1884. Ce petit livre ru00e9u00e9ditu00e9 par les u00e9ditions La Carru00e9e raconte les tribulations de deux marins du2019u00c9tat u00e0 Brest au XIXu00e8me. Lu2019occasion de du00e9couvrir la foisonnante carriu00e8re de ce dessinateur de presse cu00e9lu00e8bre en son temps qui croqua les derniers repru00e9sentants de la glorieuse marine u00e0 voile.nn- u00ab Brest en 3D u00bb : Mylu00e8ne et Daniel Larvor su2019attu00e8lent depuis des annu00e9es u00e0 recru00e9er en images 3D du2019anciens u00e9difices brestois disparus. Ils pru00e9senteront leurs travaux, la derniu00e8re en date u00e9tant la reconstitution de la rue Saint-Malo au XVIIIu00e8me et XIXu00e8me siu00e8cle.nn- u00ab Pierre Pu00e9ron et la Du00e9pu00eache de Brest u00bb : Le cu00e9lu00e8bre dessinateur brestois a abondamment illustru00e9 par ses dessins de presse le quotidien de la Du00e9pu00eache dans les annu00e9es du2019avant-guerre. Un aspect du travail de Pierre Pu00e9ron peu connu. La su00e9lection que nous vous proposons, mis en couleur par Eric Jolivet, est une maniu00e8re de replonger avec humour dans les riches heures de Brest entre 1936 et 1939.nn- u00ab Autour de la rade u00bb : Bernard Polard poursuit ses balades de Brest et sa ru00e9gion pour en croquer ses ciels, ses rivages et ses chapelles. Un travail u00e0 la fois pou00e9tique et artistique.nn- u00ab Portraits u00bb : Tibou, dessinateur bien connu de la scu00e8ne rock ru00e9gionale pour ses affiches et autres pochettes du2019album, a laissu00e9 de cu00f4tu00e9 ses crayons pour su2019emparer des pinceaux. Le ru00e9sultat est une u00e9tonnante galerie de portraits, personnages forts en gueule, pin-up sexy ou vieux marins malicieux.nn- u00ab Lu2019histoire de Brest et de la rue Saint-Malo u00bb : Aucune rue de notre ville nu2019est plus symbolique que la rue Saint-Malo pour u00e9voquer lu2019ancien Brest. Diffu00e9rents espaces proposeront cartes et reconstitutions de lu2019u00e9volution de la citu00e9 portuaire la plus u00e0 lu2019Ouest de lu2019Europe depuis trois siu00e8cles. », « type »: « video », « title »: « »La Rue Saint Malo belle et rebelle » journu00e9es du patrimoine 2/4″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_kcsbpMNPHc/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_kcsbpMNPHc », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyksnV1wKdV-9SAALXh2A8Q », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=_kcsbpMNPHc »}, {« link »: « https://www.jeromedurand.com/travaux/#2497 »}, {« data »: {« author »: « BRIN d’ZINC », « cache_age »: 86400, « description »: « La Belle Tamisier – BRIN d’ZINCnnn »La Belle Tamisier » raconte une histoire populaire de Brest, qui s’est du00e9roulu00e9e dans la rue Saint-Malo, u00e0 Recouvrance.nnnLa rue Saint-Malo est un patrimoine historique et culturel de la ville, que protu00e8ge et anime l’association u00ab Vivre la Rue u00bb, qui nous a chaleureusement accueillie pour ce tournage, et qui nous soutient depuis le du00e9but, alors un grand merci u00e0 elles et u00e0 eux !nnnnCette chanson est du00e9diu00e9e u00e0 tout les insoumis-es, fu00e9ministes, libertaires, membres d’associations et Zadistes, de toutes u00e9poques et de tout pays, se battant contre les morales absurdes et contre-humanistes, l’obscurantisme religieux, luttant contre les lois du fric et du profit, contre les intu00e9ru00eats privu00e9s u00e9crasant les intu00e9ru00eats publics et de la nature.n–nnAvec PaulO (Candidat The Voice 2021 ud83cudfa4ud83dudca5) au chant et u00e0 l’accordu00e9on, Anna Scolan u00e0 la clarinette, Pauline Trehen au violon alto et Ludovic Normand u00e0 la guitare et u00e0 la podorythmie ! nnnnCaptation Live (Images et son enregistru00e9s simultanu00e9ment)nnDanseuse : Lucie Meuriad nwww.facebook.com/MeuriadDeluxe/nwww.Instagram.com/lumeuriad/nnPrise de son/mixage : Tanguy Pellu00e9nnRu00e9alisation : Acoustic Attacknwww.facebook.com/AcousticAttack/nnUn grand merci u00e0 l’association de la Rue Saint Malo ! nwww.vivrelarue.net/nnSuivez nous sur :nFB : www.facebook.com/brindzinc.groupe/nInsta : www.instagram.com/paul.o.bz/nnEP « BRIN D’ZINC », 2018nEn u00e9coute sur https://fanlink.to/brindzinc2018nnAlbum disponible sur https://www.brindzinc.bzh/boutiquennCONTACTSnManagement : brindzinc.groupe@gmail.comnBooking/Promo : apesmusique@gmail.com / +33 (0)6 71 37 73 24nn–nn[PAROLES]nnEn dix sept cent quatre vingt deuxnDans un clandu00e9 du port de BrestnL’tambour Major et ses messieursnEntru00e8rent dans l’ade avec main lestenY dit u00ab Madame veuillez nous suivre u00bbnEn du00e9signant une jolie fillenC’u00e9tait sa bru en disent certainsnLa jeune femme du MathurinnLui u00e9tait un militairenUn jeune gars mangu00e9 par la mernEt il n’ u00e9tait jamais revenunCorps et biens tous disparusnnA toi la Belle TamisiernToi qui ru00eavais du CarnavalnT’as u00e9tu00e9 pris par la RoyalenA toi la belle TamisiernEux qui voulaient t’payer l’enfernGentiment tu leur as offertnnOn t’as foutue u00e0 la MadeleinenAu bagne royal chez les nonnesnCar le beau pu00e8re l ‘avait mauvaisenQue sa belle fille se la donnenLa libertu00e9 t’avait morduenLa vie lu00e9gu00e8re t’ avait portu00e9enSans foi ni loi c’u00e9tait mal vunQu’les p’tites dames se mettent u00e0 pensernnA toi la belle belle TamisiernQuand on t ‘as mis u00e0 la RoyalenT’as dit u00ab j’vais faire mon Carnaval u00bbnA toi la belle belle TamisiernEux qui voulaient t’payer l’enfernGentiment tu leur as offertnnAlors jugu00e9e pour mauvaise vienEt condamnu00e9e u00e0 faire des voilesnToi qu’aurai due faire des tamisnDix jours plus tard tu te fais la mallenCar s’t’hiver lu00e0 au cru00e9pusculenDeux jours avant le mardi grasnT’as foutu l’feu u00e0 ta cellulenDire u00ab merde aux cons et u00e0 tout u00e7a !u00bbnnA toi la belle belle TamisiernT’as foutue l’ feu u00e0 la RoyalenPour aller faire ton CarnavalnA toi la belle belle TamisiernEux qui voulaient t’payer l’enfernGentiment tu leur as offertnnSacru00e9 plaisir d’les voir cramernCes culs bu00e9nis et ces bourreauxnPensant du00e9tenir la vu00e9ritu00e9nCes biens pensants ces tu00eates pleines d’eaunOn a plus entendu parlernJamais de la belle TamisiernMais pour su00fbr qu ‘elle s ‘est barru00e9enLoin des feux et des fumu00e9esnnA toi la belle belle TamisiernT’as ru00e9ussie ton CarnavalnEn foutant l’feu u00e0 la RoyalenA toi la belle belle TamisiernEux qui voulaient t’payer l’enfernGentiment tu leur as offertnnEt aujourd’hui Rue d’Saint MalonYa une bu00e2tisse qui porte ton nomnPour le combat et pour les droitsnDes laissu00e9s pour compte des pariasnles Oubliu00e9s les libu00e9ru00e9snles dermerdars les mals branlu00e9sndes peuples du monde et de RecouvrancenPas de barreaux que d’ lu2019espu00e9rancennA toi la belle belle TamisiernA la place de la RoyalenAujourd’hui c’est CarnavalnA toi la belle belle TamisiernSur que t’aurai aimu00e9 la voirnCette jolie rue remplie d’anar’nA toi la belle belle TamisiernA la place de la RoyalenAujourd’hui c’est CarnavalnA toi la belle belle TamisiernAux peuples du monde et de RecouvrancenPas de barreaux que d’ lu2019espu00e9rancennu00a9BrindZincnArtistes : Paul Blanquart, Anna Scolan, Ludovic Normand, Pauline Trehen », « type »: « video », « title »: « La Belle Tamisier – BRIN d’ZINC », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4LRPsxrxblw/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4LRPsxrxblw », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSoV8Js5Cz3-tAbjlLzFfhA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=4LRPsxrxblw »}, {« data »: {« author »: « Les Pu2019tits Yeux », « cache_age »: 86400, « description »: « Site u25ba http://www.lesptitsyeux.com/nFacebook u25bahttps://www.facebook.com/lesptitsyeux?fref=ts », « type »: « video », « title »: « Rue St Malo- Les Temps Heureux- Les P’tits Yeux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CVJUCyWebNY/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CVJUCyWebNY », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPydp_5Jv1ygNvgq_bRbJrA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CVJUCyWebNY »}, {« data »: {« author »: « Release – Topic », « cache_age »: 86400, « description »: « Provided to YouTube by The Orchard EnterprisesnnBrest La Blanche u00b7 Lannhuel, ManunnBrest En Chansons D’hier Et D’aujourd’huinnu2117 2010 Rendez-Vous DigitalnnReleased on: 2010-08-01nnAuto-generated by YouTube. », « type »: « video », « title »: « Brest La Blanche », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Tm8y8fVHrWE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Tm8y8fVHrWE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgzA-n3PdP8OXdWmp6YfzEA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Tm8y8fVHrWE »}, {« link »: « https://www.facebook.com/p/Wild-Mapper-100080257489293/ »}] La plus vieille rue de Brest qui a échappé aux bombardements. Elle a conservé ses pavés et tout le charme du Brest d’avant guerre.

Vivre La Rue est une association loi 1901, basée Rue Saint Malo à Brest, dont l’ambition est d’être un lieu d’épanouissement pour les projets et les individus en favorisant les rencontres artistiques et les propositions pluridisciplinaires comme des vecteurs permettant de renforcer le lien social, la valorisation d’un quartier sensible et la participation citoyenne.

Depuis 1989, l’association concilie spectacles urbains et histoire en s’attachant à ce lieu oublié qu’elle fait renaître aux feux de la fête.

Les objectifs généraux :

~ Préserver et dynamiser la rue populaire et historique Rue Saint Malo à Brest Recouvrance.

~ Être une force de propositions culturelles et artistiques valorisant le quartier de Recouvrance et ses habitants.

~ Animer un lieu de rencontres, de partages, d’enrichissement mutuel et d’échanges intergénérationnels.

~ Encadrer une fonction d’appui pour les projets artistiques, associatifs et proposer un espace d’aide aux individus. Accès tramway et téléphérique Capucins.

Une manifestation culturelle, artistique, poétique et solidaire qui sublime un patrimoine vivant, populaire, architectural et historique du port de Brest.

© Karine Guillon