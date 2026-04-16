La Ruée des Fadas Bordeaux, Domaine du Rallye de Souge, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

La Ruée des Fadas Bordeaux Dimanche 21 juin, 09h00 Domaine du Rallye de Souge, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

La course à obstacles débarque près de Bordeaux

Toi aussi tu ne parles pas trop le Sud ? Laisse-nous te faire un petit cours : premièrement tu n’es pas fada… non, t’y es complètement fada ! Vas-y, essaye de le dire, voilà très bien. Ensuite, pour la partie étymologie du mot, fada vient du latin fata qui désigne une fée. C’est ce qui a donné par la suite le verbe fada en Occitan, qui signifie ensorceler. Le mot fada veut donc dire féerique ou merveilleux. Un fada, c’est une personne qui est enchantée par les fées. Et toi, tu aimes aussi les contes de fée ? Car prépare-toi, c’est bien une épreuve féerique que l’on va te présenter ci-dessous. Bordeaux ce n’est pas une ville particulièrement connue pour ses histoires idylliques et ses aventures dantesques. Et pourtant, c’est bien là-bas que se déroule The Event El Más Loco qui marque le début de l’été, La Ruée des Fadas.

C’est surtout une nouvelle épopée qui t’attend dans cette belle ville du sud-ouest, située en Nouvelle-Aquitaine. Au cours du mois de juin, au lieu de te prélasser au soleil, que dirais-tu de te rafraîchir avec un bain de boue et des canons à mousses ? Nous, on adore l’idée en tout cas ! Bon, on a assez attisé ta curiosité, c’est maintenant l’heure de t’en dire un peu plus sur cette course complètement folle fada ! Sur un parcours de 8 kilomètres, ce sont 30 obstacles qui vous attendent toi et ton équipe que tu auras constituée au préalable. Car oui, La Ruée des Fadas, c’est une épreuve qui se fait uniquement en équipe, alors choisis bien parmi les plus fadas de tes partenaires, meilleurs copains, collègues de travail, belle-famille… On te conseille vivement de laisser belle-maman te dépasser à la course de sac à patate !

Attends, on ne t’a pas décrit les obstacles ? On est complètement fadas ! Tu auras plusieurs types d’obstacles, certains qui te feront bien rire, et d’autres bien transpirer. Et oui, il faut quand même se dépasser, c’est donc le moment ou jamais de prendre du plaisir en faisant du sport ! Cette année, le parcours change mais tu retrouveras toujours les 3 sortes d’obstacles. Il y a ceux qui sont « Fun » comme la machine à laver géante ou le chamboule tout à taille humaine, ceux qui nécessite de la « Force » tel la fameuse montée à la corde, et ceux dits « Franchissement » qui te feront franchir des constructions, des filets, etc… Ne t’enfuis pas, ce n’est pas non plus un parcours à la Koh-Lanta, le principal objectif étant de s’amuser. Tous les niveaux sont les bienvenus, car tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice pour avancer collectivement, c’est d’ailleurs ce qui fait la force d’une équipe ! Bon, on ne veut pas non plus te faire des discours pompeux sur l’esprit d’équipe, mais cette course, c’est l’occasion de faire ressortir le meilleur de chacun. Soutien, cohésion, encouragement, motivation et dépassement de soi sont les maîtres-mots qui résonnent de cette fabuleuse expérience.

Pour les plus audacieux d’entre vous, il existe un format élite. Kézaco ? Ceux qui le souhaitent peuvent débourser 5€ de plus pour avoir leur classement en direct et leur chrono exact. Cependant, les élites n’ont le droit de contourner que 3 obstacles sur toute la course ! Ces jokers sont matérialisés par des bracelets. Un challenge pour les plus fadas !

Tu sais pourquoi c’est aussi un event de Fada ? Pour l’ambiance de dingue avant, pendant et après la course. Avant la course, tu auras le droit à ta préparation mentale et physique pour l’épreuve, où la rigolade sera au rendez-vous. Tu retrouveras également une ambiance festive et conviviale sur le village des Fadas avec des activités, des animations et de nombreux défis pour ton équipe. Quand on te dit que cet événement est à ne pas louper, on ne rigolait pas, et même les parents n’ont pas d’excuses pour se défiler, grâce aux aires de jeux gonflables qui sont mises à disposition pour les kids.

Une fois cette fabuleuse aventure finie, tu pourras apprécier la jolie ville de Bordeaux et ses alentours comme Arcachon à 1h de route. Au sein de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, profite de son historique patrimoine médiéval. Après cet effort, délecte-toi d’un bon repas avec des produits typiques de la région, accompagné d’un vin de Bordeaux (à consommer avec modération), et un cannelé pour la gourmandise.

Encore plus raffiné qu’un Grand Cru Bordelais, et plus sportif que les Girondins de Bordeaux, La Ruée des Fadas s’offre à toi !

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C’est une course à obstacles déjantée de 8 km ! Au programme : boue, franchissements et déguisements. Ici, pas de chrono ni de pression : le seul but est de s’éclater et de finir ensemble. course obstacles