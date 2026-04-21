La Saison des Histoires Décembre 2026 Médiathèque Bletterans
La Saison des Histoires Décembre 2026 Médiathèque Bletterans mercredi 16 décembre 2026.
Bletterans
La Saison des Histoires Décembre 2026
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 16:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Décembre 2026
L’événement La Saison des Histoires Décembre 2026 Bletterans a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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