La salle cruciforme des Arènes, Nîmes, Ville d’art et d’histoire, Nîmes

La salle cruciforme des Arènes 13 et 14 juin Nîmes, Ville d’art et d’histoire Gard

Mise en ligne le samedi 13 juin sur nimesartethistoire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:00:00+02:00

Cœur de l’amphithéâtre, la « salle cruciforme » demeure longtemps enveloppée de mystère depuis sa découverte au 19e siècle, lors du dégagement des constructions médiévales qui occupaient la piste des Arènes. Derrière ces maçonneries oubliées se dissimulent des coulisses insoupçonnées, nourrissant hypothèses et rêveries savantes. Les campagnes de fouilles menées ces dernières années ont permis aux archéologues d’en éclairer les secrets : la date de leur édification, les contours de leur emprise et les ingénieuses machineries qu’elles abritaient.

Exposition en ligne réalisée en collaboration avec l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).

Mise en ligne le samedi 13 juin

Rendez-vous sur nimesartethistoire.fr

Nîmes, Ville d’art et d’histoire Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 71 62 http://nimesartethistoire.fr http://nimesartethistoire.fr

Cœur de l’amphithéâtre, la « salle cruciforme » demeure longtemps enveloppée de mystère depuis sa découverte au 19e siècle, lors du dégagement des constructions médiévales qui occupaient la piste des…

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