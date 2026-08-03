Informations pratiques

Béziers

LA SALLE VIENNET JEP 2026

18 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Breviari d’amor de Matfre Ermengaud, chef-d’œuvre occitan du XIIIᵉ siècle conciliant amour divin et amour courtois.

Le Breviari d’amor ( Bréviaire d’amour en français) est un vaste poème encyclopédique de 34 597 vers, composé entre 1288 et 1292 par Matfre Ermengaud, juriste biterrois. Cette œuvre majeure de la littérature occitane, écrite après la Croisade contre les Albigeois et la fin de la tradition des troubadours, cherche à réunir deux visions de l’amour l’amour divin des clercs et la fin’amor des troubadours, célébrant l’amour des amants et des Dames. .

18 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English : LA SALLE VIENNET JEP 2026

Discover Matfre Ermengaud’s *Breviari d’amor*, a 13th-century Occitan masterpiece that harmonizes divine love and courtly love.

L’événement LA SALLE VIENNET JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34