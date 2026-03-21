La santé en place Place des fêtes Paris

Vous cherchez que faire à Paris le 11 avril ?



Rendez-vous à La Santé en Place : une après-midi gratuite, conviviale et ouverte à tous autour de la santé et du bien-être.

Au programme à Place des Fêtes : stands santé, ateliers pratiques, discussions, animations et moments de partage pour découvrir autrement des sujets comme le stress, les hormones, la peau, la nutrition, la santé mentale ou encore la confiance en soi.

Un événement pensé pour apprendre, échanger et passer un bon moment dans une ambiance bienveillante.

Pour participer aux différents ateliers, l’inscription est obligatoire.



Le jour J, rendez-vous directement à 14h au stand information pour être accueilli·e, orienté·e et rejoindre votre atelier.

Vivre la santé autrement, en plein cœur de Paris.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T17:30:00+02:00

Place des fêtes place des fêtes 75019 Paris

https://www.lacavernedesafa.fr +33781539151 cissoko.fatoumata@safaassociation.fr



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