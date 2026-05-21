La Sapinette Rue du musée Nancray

Nancray

La Sapinette

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27 23:59:00

Date(s) :

2026-09-27

Le musée des Maisons comtoises accueille La Sapinette, un évènement sportif unique qui permettra de découvrir la beauté de la région Bourgogne Franche-Comté tout en se surpassant.

Plusieurs parcours de marche ou à VTT sont proposés

• Une marche de 10 km (D +100 m)

• Une marche de 15 km (D +200 m)

• Parcours VTT de 13 km (D +160 m)

• Parcours VTT de 22 km (D +270 m)

• Parcours VTT de 32 km (D +390 m)

• Parcours VTT de 44 km (D +850 m)

• Parcours VTT de 60 km (D +1 350m)

Plus d’informations et réservation https://la-sapinette.fr/ .

Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Sapinette

L’événement La Sapinette Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)