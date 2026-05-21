La Sapinette Rue du musée Nancray
La Sapinette Rue du musée Nancray dimanche 27 septembre 2026.
Nancray
La Sapinette
Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27 23:59:00
Date(s) :
2026-09-27
Le musée des Maisons comtoises accueille La Sapinette, un évènement sportif unique qui permettra de découvrir la beauté de la région Bourgogne Franche-Comté tout en se surpassant.
Plusieurs parcours de marche ou à VTT sont proposés
• Une marche de 10 km (D +100 m)
• Une marche de 15 km (D +200 m)
• Parcours VTT de 13 km (D +160 m)
• Parcours VTT de 22 km (D +270 m)
• Parcours VTT de 32 km (D +390 m)
• Parcours VTT de 44 km (D +850 m)
• Parcours VTT de 60 km (D +1 350m)
Plus d’informations et réservation https://la-sapinette.fr/ .
Rue du musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
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English : La Sapinette
L’événement La Sapinette Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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