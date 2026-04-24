La Seine impressionniste à vélo Rouen

Rouen

La Seine impressionniste à vélo

Esplanade Marcel Duchamps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

A vélo, on vous emmène le long de la Seine, sur un itinéraire que les peintres du plein air ont arpenté et glissé dans leurs toiles. Depuis le centre-ville rouennais jusqu’au charmant village de La Bouille, cette visite guidée avec pause pique-nique champêtre, est une échappée au cœur du patrimoine artistique rouennais.

Samedis 27 juin et 5 septembre de 10h à 16h

Remontez la Seine sur la trace des impressionnistes dans une promenade guidée à vélo. Profitez des pistes aménagées et suivez vos accompagnateurs depuis le centre-ville de Rouen jusqu’au charmant village de La Bouille immortalisé par Gauguin et Sisley.

Les bords du fleuve vous révéleront leurs différentes facettes et seront l’occasion d’aborder des pans majeurs de l’histoire normande peintres, Flaubert, l’industrialisation, châteaux, …

Arrivé à Sahurs, détendez-vous avec un pique-nique champêtre avec vue époustouflante sur un méandre de la Seine. Vous traverserez ensuite la Seine par le bac pour profiter d’une visite guidée pédestre de La Bouille, petit village pittoresque.

Excursion d’une durée de 6h (trajet à vélo, pique-nique, visite guidée).

L’aller-retour s’effectue à vélo sur des pistes sécurisées.

Possibilité de venir avec son propre vélo.

Un parc de vélos classiques et électriques est réservable en supplément. Attention le nombre est limité.

Pique-nique inclus de la Maison Vatelier

Salade Coleslaw Chou blanc, carottes, mayonnaise crémée, cébette.

Sandwich Pain viennois, jambon de Paris, confit d’oignons, Comté AOP, salade, beurre demi-sel.

OU

Sandwich végétarien Croissant, œufs brouillés, avocat fromage frais, jeunes pousses d’épinards, mayonnaise épicée (végétarien).

Dessert: moelleux au chocolat.

Boisson: eau et jus de fruit artisanal de la Maison Bissardon.

9h30 Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen, situé à côté du musée des Beaux-Arts.

Remise des vélos pour les personnes qui en ont loués. Explications sur le déroulé de la journée par les accompagnateurs.

10h Départ de Rouen à vélo

Vers 12h Arrivée à Sahurs et pique-nique

13h30 Visite guidée pédestre de La Bouille, puis retour à vélo

16h Arrivée sur Rouen .

Esplanade Marcel Duchamps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : La Seine impressionniste à vélo

L’événement La Seine impressionniste à vélo Rouen a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Rouen tourisme