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LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

jeudi 12 novembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB
Adresse
30 Rue de la Chaîne
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Toulouse

LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE !

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-14 21:45:00

Date(s) :
2026-11-12

Allez, raconte ! C’est le leitmotiv de ce spectacle improvisé de A à Z ! Personnages, dialogues, mise en scène… Tout prend naissance devant vous !
Seule inspiration de cette folle aventure à venir une petite conversation avec l’un des membres du public !

Déjanté, absurde ou tendre mais toujours drôle, laissez-vous surprendre par la folie des comédien.ne.s du Grand i Théâtre et demain, quand vous verrez vos amis, il y a de grandes chances qu’ils vous disent Allez, raconte ! 10  .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77  administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Come on, tell us! That’s the theme of this show, improvised from A to Z! Characters, dialogue, staging… It all comes to life right before your eyes!

L’événement LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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