LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 12 novembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE !
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-14 21:45:00
Date(s) :
2026-11-12
Allez, raconte ! C’est le leitmotiv de ce spectacle improvisé de A à Z ! Personnages, dialogues, mise en scène… Tout prend naissance devant vous !
Seule inspiration de cette folle aventure à venir une petite conversation avec l’un des membres du public !
Déjanté, absurde ou tendre mais toujours drôle, laissez-vous surprendre par la folie des comédien.ne.s du Grand i Théâtre et demain, quand vous verrez vos amis, il y a de grandes chances qu’ils vous disent Allez, raconte ! 10 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
Come on, tell us! That’s the theme of this show, improvised from A to Z! Characters, dialogue, staging… It all comes to life right before your eyes!
L’événement LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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