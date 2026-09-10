LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE !

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-14 21:45:00

Date(s) :

2026-11-12

Allez, raconte ! C’est le leitmotiv de ce spectacle improvisé de A à Z ! Personnages, dialogues, mise en scène… Tout prend naissance devant vous !

Seule inspiration de cette folle aventure à venir une petite conversation avec l’un des membres du public !

Déjanté, absurde ou tendre mais toujours drôle, laissez-vous surprendre par la folie des comédien.ne.s du Grand i Théâtre et demain, quand vous verrez vos amis, il y a de grandes chances qu’ils vous disent Allez, raconte ! 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Come on, tell us! That’s the theme of this show, improvised from A to Z! Characters, dialogue, staging… It all comes to life right before your eyes!

L’événement LA SEMAINE DU GRAND I ALLEZ RACONTE ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE